Addio al mago Viganò, un pezzo della Samp d'oro

Un altro pezzo della Samp d'oro se ne va. È scomparso a 84 anni, ad Alessandria, il "mago" Sergio Viganò. Storico massaggiatore dei blucerchiati, anche lui fu tra i protagonisti dietro le quinte dello scudetto 1991 con Vialli e Mancini, e in blucerchiato fino alla stagione 96/97. Viganò aveva lavorato sia con Boskov sia con Eriksson in panchina. Fortissimo il legame soprattutto con Roberto Mancini anche con le successive esperienze alla Lazio, al Manchester City e all'Inter. Col City Viganò aveva vissuto insieme al Mancio un'altra pagina storica, la conquista della Premier League nel 2012. Iconico proprio l'abbraccio tra Bobby Gol e Viganò al fischio finale di un'ultima giornata tiratissima per la squadra inglese.