"Vax variété": l'11 maggio al Carlo Felice lo spettacolo benefico per ringraziare gli infermieri liguri

GENOVA - Alla vigilia della Giornata Internazionale dell'Infermiere, l'undici maggio al teatro Carlo Felice ci sarà "Vax Variété", lo spettacolo comico musicale benefico per ringraziare tutti gli infermieri liguri.

Con "Vax Variété" il teatro riapre le porte al pubblico in sala dopo più di un anno: centinaia di infermieri -seguendo le norme antiCovid- assisteranno allo spettacolo, mentre per gli infermieri da casa la serata potrà essere vista in streaming.

Lo show è organizzato da "Genova ai suoi infermieri" e dall'associazione Occupy Albaro con il patrocinio di Regione Liguria.

La direzione artistica è affidata a Fabrizio Lamberti e sul palco potremo vedere: Antonio Ornano, Enzo Paci, Paolo Belli, Luca Bizzarri e Paolo Kessisoglu, Gabriele Mago Gentile e Nicole Magolie, mentre a presentare le fasi della serata sarà Giulia Ottonello.

Durante lo spettacolo sarà presente una band di quattro elementi diretta dal Maestro Lamberti che farà da "colonna sonora vivente" durante le esibizioni.

"Vax Variété" vuole essere un modo originale per ringraziare gli infermieri liguri per quello che fanno tutti i giorni e, allo stesso tempo, un'iniziativa per dare impulso ai comparti della cultura e dello spettacolo, fortemente penalizzati durante la pandemia.

Il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti e l'assessore alla cultura Ilaria Cavo hanno voluto ringraziare gli organizzatori e gli artisti che parteciperanno l'11 maggio allo spettacolo: "Ringraziamo gli organizzatori e gli artisti che saliranno sul palco per questo grande evento che mette insieme due obiettivi di fondamentale importanza in questo momento. Il primo è manifestare la solidarietà di tutti i liguri nei confronti degli infermieri che, al fianco degli altri professionisti del nostro sistema sanitario, hanno affrontato in prima linea quest’anno terribile di pandemia senza risparmiarsi, con un’abnegazione e un impegno straordinari anche in questa fase strategica della campagna vaccinale. Il secondo è la riapertura al pubblico del Carlo Felice, tra i primi in Italia ad accogliere nuovamente gli spettatori in sala: abbiamo bisogno tutti di momenti di svago."

Claudio Orazi, sovrintendente del teatro Carlo Felice, spiega che con grande piacere il teatro ospita e partecipa al progetto: "Un progetto di beneficenza che intende rendere omaggio a tutti gli infermieri liguri impegnati nella pandemia da covid-19, che hanno associato ad una riconosciuta alta professionalità una speciale cura per le sofferenze di tanti pazienti e familiari."