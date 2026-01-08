Sport

Sampdoria, missione Avellino: Esposito e Brunori scalpitano

Meno due alla sfida coi campani per i blucerchiati, c'è attesa per vedere subito in campo i nuovi innesti. Coubis lascia Genova e va in Romania, su Bellemo idea Spezia
2 minuti e 29 secondi di lettura
di Marco Bisacchi
Brunori e Salvatore Esposito a Bogliasco

I neo acquisti della Sampdoria Salvatore Esposito e Matteo Brunori troveranno già spazio in campo, sabato alle 15 nella sfida di Avellino che segna il ritorno in campo dei blucerchiati nel campionato di Serie B? E' la domanda che si pongono in questi giorni molti tifosi doriani: la sensazione è che per entrambi il debutto con la nuova maglia, almeno in corso d'opera, sarà fissato proprio nella gara del "Partenio" dove peraltro - tra gli avversari - ci sarà anche un ex colpo di mercato della Samp, Gennaro Tutino, che nonostante gli entusiasmi dell'estate 2024 non era riuscito nella sua esperienza genovese a confermare quanto di buono fatto la stagione precedente a Cosenza, venendo poi ceduto la scorsa estate proprio all'Avellino. Il calcio è fatto così, prendere o lasciare.

Ora la storia però si ripete almeno nelle aspettative, sempre molto alte quando si parla di Samp: Esposito a centrocampo e Brunori in attacco possono subito dare qualcosa di più alla squadra. Il primo potrebbe prendere il posto almeno a gara in corso di Henderson, che in queste ultime gare ha di fatto agito come riferimento in mezzo al campo nel 3-5-2, il secondo può rappresentare un'alternativa o un compagno di reparto per Massimo Coda, avvicinato negli ultimi giorni alla Salernitana da radio mercato perché in scadenza di contratto con la Samp a giugno (al momento comunque non sembra esserci nulla di davvero concreto su un suo eventuale approdo ai campani, peraltro in Serie C dopo la sconfitta ai playout con la stessa Samp sei mesi fa). Per capirci, Brunori può essere un'alternativa a Pafundi in avanti. Qualcosa di più sula possibile formazione anti Avellino si capirà comunque nelle prossime ore. Sarà disponibile tra i neo doriani anche Begic, prelevato in prestito dal Parma. Oggi allenamento mattutino a Bogliasco, domani la rifinitura prima della partenza per la Campania.

I tanti movimenti

Il mercato blucerchiato intanto è pronto a molte novità in entrata e in uscita. Definito l'arrivo di Tommaso Martinelli dalla Fiorentina, si attende l'uscita di Coucke tra i portieri. Ottimismo sul tesseramento di Mitoglou, difensore greco in scadenza con l'Aek: il giocatore è stato oggetto in questi giorni di attente valutazioni a livello fisico. In uscita anche Narro, Ferri (il club doriano sta cercando soluzioni) oltrechè di Coubis per cui è stata già definita la partenza all'Universitatea Cluj: il mercato in Romania si apre ufficialmente la prossima settimana, dunque bisognerà attendere ancora per mettere l'affare nero su bianco. In uscita tra gli altri Bellemo che - dopo il sondaggio del Padova - è ora sul taccuino dello Spezia. Anche Cuni (piace a Bari e Mantova) tra i possibili partenti così come Riccio (piace all'Avellino) e Benedetti, seguito dall'Entella. 

Gli arbitri

Avellino-Sampdoria sarà diretta da Crezzini di Siena. Assistenti: Politi di Lecce e Colaianni di Bari. Quarto ufficiale: Gavini di Aprilia. VAR: Aureliano di Bologna. AVAR: Prenna di Molfetta.

