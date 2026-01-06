Sport

Sampdoria, è il Vialli day. Andrea Mancini: "Luca è sempre con noi"

L'omaggio dei tifosi al Molo dell'Amicizia a Quinto, una mostra organizzata allo stadio Ferraris: tante iniziative a Genova a tre anni dalla scomparsa del bomber degli anni d'oro blucerchiati
di Marco Bisacchi

Genova e il mondo Sampdoria non dimenticano Gianluca Vialli, a tre anni dalla sua scomparsa. Grande partecipazione di tifosi blucerchiati oggi al Molo dell'Amicizia a Quinto per la sciarpata - naturalmente a tinte blucerchiate - dedicata alla memoria del bomber della Samp degli anni d'oro. Grande partecipazione di tifosi e di grandi ex compagni dell'epoca allo stadio Ferraris stamani per l'inaugurazione della mostra "Un uomo un campione, Gianluca Vialli" che oggi e domani mette in mostra maglie, cimelie e ricordi della vita sampdoriana di Vialli. Iniziativa curata dal Museo Sampdoria.

Nella pancia di Marassi erano presenti tra gli altri Attilio Lombardo (che proprio oggi festeggia 60 anni), Gianni Invernizzi e il ds blucerchiato Andrea Mancini, figlio dell'ex "gemello" Roberto: tutti e tre fanno parte della Sampdoria attuale. Presente anche l'ex giocatore e presidente del club blucerchiato Marco Lanna, pure lui tra gli scudettati del '91. E poi in rappresentanza della Samp di oggi c'erano anche Salvatore Foti, Angelo Gregucci e Nicola Pozzi, lo staff attuale di allenatori. Tra i presenti al Ferraris anche un altro ex blucerchiato molto amato, Enrico Nicolini, e l'attore e personaggio tv Corrado Tedeschi, sampdoriano doc.

Un uomo che parla con un microfonoAndrea Mancini ricorda Vialli

Lo staff della Samp oggi al Molo

Prima dell'inaugurazione della mostra - intorno alle 9 - stamani lo staff tecnico della squadra insieme al ds Andrea Mancini ha voluto omaggiare Vialli proprio al Molo dell'Amicizia, luogo iconico e diventato quasi un tempio laico. Nel segno di un legame che ancora oggi resta vivo, tra Vialli e Mancini e in generale nel mondo Sampdoria tutto.

Le parole di Andrea Mancini

"Sicuramente per quello che significa Luca per la mia famiglia, per mio padre e per la Sampdoria è un onore e un piacere essere qui. E' il giusto tributo che bisogna dare ad un personaggio unico. Per me Luca è uno di famiglia ed essere qui è un onore" le parole del ds blucerchiato Andrea Mancini.

"La Sampdoria si è sempre contraddistinta per essere una famiglia, e ha raggiunto i risultati che ha raggiunto proprio grazie ha ciò. L'obiettivo è farla continuare ad esserlo, perché solo così possiamo costruire gradi traguardi" dice ancora il ds doriano.

E poi il passaggio di oggi al Molo dell'Amicizia. "Io ogni tanto passo, perché è sempre emozionante andare al molo. Anche stamani mi è voluta la pelle d'oca. Pure l'anno scorso andai prima della finale playout contro la Salernitana" racconta Andrea Mancini che poi parla del forte legame tra gli ex sampdoriani dell'epoca: "Penso a mio padre, a Fausto Pari, Attilio Lombardo, Gianluca Pagliuca. Quello che sono oggi penso che sia irripetibile. Loro una volta al mese si ritrovano per stare insieme, nonostante siano passati 30 anni. E Luca rappresenta la nostra guida, sempre. Luca è sempre con noi".

