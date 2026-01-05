Sport

Sampdoria, ufficiale Begic. Ma Mitoglu resta in stand by

Lo sloveno è il terzo innesto di gennaio dei blucerchiati dopo Brunori e Esposito. Ancora da definire il tesseramento del difensore greco: valutazioni approfondite sulle sue condizioni fisiche
1 minuto e 20 secondi di lettura
di Marco Bisacchi
Un campo di calcio davanti a una collinaIl campo di Bogliasco

Dopo gli innesti di Matteo Brunori e Salvatore Esposito, già al lavoro da un paio di giorni a Bogliasco, ora è ufficiale anche il terzo arrivo del mercato di gennaio per la Sampdoria: lo sloveno Tjas Begic - sloveno, 22 anni - arriva in prestito dal Parma fino a giugno, con opzione di rinnovo fino al 2030. Si tratta di un'ala sinistra che non trovava spazio ai ducali in Serie A ma che nella scorsa stagione era in forza al Frosinone (22 presenze e 1 rete) in Serie B. Può rappresentare un'alternativa a Cherubini nella squadra oggi affidata al tandem Gregucci-Foti. 

Intanto resta ancora in stand by il tesseramento di Mitoglu, difensore greco di 26 anni in uscita dall'Aek Atene arrivato in questi giorni a Genova: sono in corso valutazioni attente sulle condizioni fisiche del calciatore che non gioca una gara ufficiale dallo scorso maggio. Nella giornata di domani dovrebbe essere a Genova anche Tommaso Martinelli, 19 anni, portiere in arrivo in prestito dalla Fiorentina. 

Sabato la gara di Avellino

La Sampdoria intanto, forte dei nuovi innesti di mercato, lavora a Bogliasco in vista della gara di sabato (ore 15) ad Avellino, alla ripresa del campionato di Serie B. Oggi lavoro differenziato di "gestione" per Coda e Ferrari, out gli influenzati Coucke e Malagrida, ai box Riccio e Altare: il reintegro di quest'ultimo in lista è oggetto di valutazioni. Riposo pre intervento per Venuti, dopo il brutto infortunio con la Reggiana. Domani allenamento pomeridiano al Mugnaini nel giorno dell'Epifania.

 

