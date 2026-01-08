Aggressioni al personale ferroviario, Assoutenti e comitati lanciano la raccolta firme

Parte la raccolta di firme promossa da Assoutenti Liguria e dai comitati pendolari federati per chiedere maggiori misure per garantire la sicurezza a bordo dei treni e nelle stazioni ferroviarie della Liguria dopo l'ultimo episodio con un capotreno ferito a Imperia. La richiesta è di inserire tornelli, biglietti controllati a terra, personale Fs security e defibrillatori nelle stazioni e su tutti i treni regionali

"Di fronte agli ennesimi episodi di violenza verso il personale ferroviario viaggiante e nelle vicinanze delle stazioni non bastano gli scioperi - scrivono in una nota Assoutenti e i comitati dei pendolari -. Bisogna passare a soluzioni radicali come quella di mettere i tornelli per accedere alle stazioni che dovranno essere maggiormente presidiate da personale di Fs security, e avere a disposizione defibrillatori per garantire anche rapidi interventi e per la salute dei passeggeri.

Assoutenti Liguria e i comitati dei pendolari federati all’associazione, che hanno deciso di organizzare una raccolta di firme tramite il sito dell’associazione (al link https://www.assoutenti.liguria.it/raccolta-firme-pendolari-per-piu-sicurezza/) indirizzata al presidente della Regione Liguria e all’amministratore delegato di Ferrovie Dello Stato, Stefano Donnarumma, con la quale si chiede di mettere in atto al più presto queste semplici contromisure, compresa quella di garantire su tutti i treni regionali il personale della security di Fs.