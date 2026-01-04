Sampdoria, ufficiale Salvatore Esposito: "Scelta personale e professionale"

Salvatore Esposito neo giocatore della Sampdoria

Dopo l'ufficialità di Matteo Brunori, nuovo attaccante della Sampdoria (giocherà col 99, l'ex numero di Cassano) arrivato dal Palermo, in mattinata il club blucerchiato ha definito nero su bianco anche l'ingaggio di Salvatore Esposito, altra operazione da copertina di questo mercato di gennaio. Il centrocampista 25enne in arrivo dallo Spezia si trasferisce a Genova in prestito con obbligo di riscatto (operazione da circa 2 milioni) e contratto fino al 2030, con opzione di rinnovo per il 2031. Salvatore Esposito è il fratello di Sebastiano Esposito, attuale attaccante del Cagliari che due anni fa giocò in blucerchiato - nel primo anno di B della gestione Radrizzani-Manfredi con Pirlo in panchina - lasciando ottimi ricordi tra i tifosi. L'altro fratello Esposito, com'è noto, è un altro ex Spezia: Pio Esposito, oggi attaccante dell'Inter.

Il messaggio ai tifosi dello Spezia

La scelta di Salvatore Esposito di lasciare La Spezia per approdare alla Sampdoria, oggi oltreché rivale regionale anche e soprattutto rivale nella zona bassa del campionato di Serie B, ha fatto discutere soprattutto dalle parti del Golfo dei Poeti. Un passo che lo stesso calciatore, agli aquilotti dal 2023 al 2025, spiega attraverso i social.

"Dopo tanti anni e più di 100 partite con questa maglia, sento il bisogno di salutare i miei compagni di viaggio, la città e tutti i tifosi. Indossare questi colori è stato un onore che ho cercato di meritare ogni giorno, dentro e fuori dal campo. Ho sempre dato tutto me stesso per lo Spezia, scendendo in campo anche nei momenti più difficili, a volte persino quando i dottori lo sconsigliavano, perché sentivo il dovere e l’orgoglio di rappresentare questa squadra - scrive Salvatore Esposito su IG - Qui ho vissuto emozioni vere, sacrifici importanti e una crescita che porterò con me per sempre. So che la mia scelta non è stata accettata da tutti. Lo capisco e rispetto il dispiacere di chi ama questi colori. Dietro questa decisione, però, ci sono motivazioni profonde, personali e professionali, che non sempre possono essere spiegate fino in fondo , ma che sono state prese con grande rispetto verso i tifosi. So che meritereste più chiarezza ma non è né il mio essere creare polemiche che non farebbero bene a nessuno".

E ancora da parte di Salvatore Esposito i ringraziamenti nei confronti di chi ha vissuto insieme a lui l'esperienza alla Spezia: "Ringrazio tutti i miei compagni di viaggio di questi anni, fisioterapisti, magazzinieri (Datteri storia di questo club), dottori, il mio grande amico team manager Ferretti, gli allenatori in particolare con grande affetto Luca D’Angelo uomo d’altri tempi… e tutte le persone che lavorano ogni giorno per lo Spezia. E grazie a voi tifosi, per il sostegno, per l’amore che mi avete sempre dato e per la passione… anche le critiche fanno parte di un legame vero… accetterò tutto da voi perché questo fa parte dei sentimenti veri! Spezia avrà sempre un posto speciale nel mio cuore. Con rispetto e gratitudine,

Salvatore Esposito".

Volti nuovi a Bogliasco

Oggi primo allenamento a Bogliasco per Salvatore Esposito, Brunori e anche per gli altri due innesti - Begic e Mitoglu - che hanno effettuato ieri le visite mediche. Da valutare in questi giorni soprattutto le condizioni fisiche del difensore greco ex Aek Atene che non gioca dallo scorso maggio ma che può dare qualcosa di più in un reparto che ha bisogno di qualità ed esperienza. In chiusura l'operazione Martinelli, portiere della Fiorentina (2006) in arrivo in prestito secco: tra oggi e domani dovrebbe arrivare l'ufficialità. I cinque giocatori saranno disponibili per la gara di sabato (ore 15) ad Avellino, alla ripresa del campionato di Serie B.