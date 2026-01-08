Bento, affare in dirittura d'arrivo: il Genoa e l’Al Nassr sono ai dettagli

Bento a un passo dal Genoa. Anche nelle ultime ore sono stati fatti passi in avanti in una trattativa al momento arrivata a pochissimi passi dalla fumata bianca. Mini rilancio degli arabi, il club rossoblù ha risposto positivamente. A questo punto, salvo ribaltoni, si andrà alla chiusura, con il portiere brasiliano che partirà al più presto per raggiungere Genova. Probabilmente già nella giornata di sabato. Trattativa piuttosto veloce da parte di Diego Lopez, regista del mercato rossoblù. Sfumata la pista di un ritorno di Perin, il Genoa ha puntato totalmente sull'estremo portiere brasiliano, dopo aver sondato anche Livakovic e Dimitrievski.

Bento arriverà in prestito fino a giugno con diritto di riscatto. Gli arabi contribuiranno al pagamento dello stipendio del giocatore, 6 milioni a stagione. Successivamente, Bento dovrebbe sottoscrivere un quadriennale col club di Dan Sucu.