Sampdoria, ufficiale Brunori: domani primo allenamento a Bogliasco

L'attaccante arriva in prestito dal Palermo: oggi ha svolto le visite mediche a Genova
di Marco Bisacchi
Un uomo sorridente mostra la maglia della SampdoriaBrunori nuovo giocatore della Sampdoria

Adesso è ufficiale: Matteo Brunori è un nuovo calciatore della Sampdoria. L'attaccante 31enne - che oggi ha vissuto la sua prima giornata genovese con le visite mediche prima del tesseramento - è arrivato in prestito dal Palermo fino a giugno. Un giocatore di qualità ed esperienza che può dare un contributo prezioso al reparto offensivo dei blucerchiati, che in questi primi giorni di gennaio hanno anche chiuso per le operazioni Salvatore Esposito, Begic e Mitoglu. In arrivo anche il giovane portiere Martinelli dalla Fiorentina.

Subito disponibile per l'Avellino

Domani Brunori - al pari di Esposito, Begic e Mitoglu - sosterrà il suo primo allenamento a Bogliasco: sarà già disponibile per la gara di sabato (ore 15) ad Avellino, alla ripresa del campionato di Serie B. 

