Sampdoria, ufficiale Brunori: domani primo allenamento a Bogliasco

Adesso è ufficiale: Matteo Brunori è un nuovo calciatore della Sampdoria. L'attaccante 31enne - che oggi ha vissuto la sua prima giornata genovese con le visite mediche prima del tesseramento - è arrivato in prestito dal Palermo fino a giugno. Un giocatore di qualità ed esperienza che può dare un contributo prezioso al reparto offensivo dei blucerchiati, che in questi primi giorni di gennaio hanno anche chiuso per le operazioni Salvatore Esposito, Begic e Mitoglu. In arrivo anche il giovane portiere Martinelli dalla Fiorentina.
Subito disponibile per l'Avellino
Domani Brunori - al pari di Esposito, Begic e Mitoglu - sosterrà il suo primo allenamento a Bogliasco: sarà già disponibile per la gara di sabato (ore 15) ad Avellino, alla ripresa del campionato di Serie B.
