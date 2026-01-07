Sampdoria, ecco Martinelli. E ora pressing su Franco Carboni

La presentazione social di Tommaso Martinelli alla Samp

Dopo gli innesti di mercato già ufficializzati in questi giorni (Brunori, Salvatore Esposito e Begic) ecco il quarto arrivo ufficiale in casa Sampdoria in questi primi giorni di gennaio. Definito il prestito secco di Tommaso Martinelli, portiere di 19 anni, di proprietà della Fiorentina, che si lega ai blucerchiati con un contratto fino a giugno. L'estremo difensore toscano è stato presentato via social dalla Sampdoria con un simpatico video in cui - già vestito con la maglia blucerchiata - il ragazzo veste i panni di guardiano della portineria di Bogliasco. Martinelli è un giocatore di prospettiva ma anche di presente, visto il suo percorso nelle nazionali azzurre giovanili: per lui nel corso dell'attuale stagione a Firenze - da secondo di De Gea - anche due presenze in Conference League da titolare. Martinelli arriva a Genova come alternativa a Ghidotti, con l'obiettivo di guadagnare spazio in un Sampdoria vogliosa di risalire la china dopo una prima parte di stagione più ombre che luci. Martinelli, Esposito, Brunori e Begic saranno tutti disponibili per la prima gara del 2026, la trasferta in programma sabato (ore 15) ad Avellino. Proseguono le valutazioni sulle condizioni fisiche di Mitoglu, difensore greco in scadenza di contratto con l'Aek Atene: nelle ultime ore sta crescendo l'ottimismo in casa Sampdoria sul possibile tesseramento del giocatore.

Non finisce qui

Il mercato della Sampdoria, in entrata, non è comunque finito. Una pista che resta calda è quella che porta a Franco Carboni, 22 anni, terzino o esterno sinistro di proprietà dell'Inter e attualmente in prestito all'Empoli dove ha collezionato 7 presenze nell'attuale campionato. Si tratta del fratello di Valentin Carboni, pure lui controllato dall'Inter, che ha militato nel Genoa in questa prima parte di stagione. Franco Carboni sarebbe un rinforzo sulla corsia mancina, giocatore valutato con attenzione soprattutto in caso di partenza di Ioannou che ha parecchio mercato in B e piace anche al Pafos, a Cipro. Altro nome che resta caldo quello di Odenthal del Sassuolo in difesa, qualcosa però può muoversi anche negli altri reparti soprattutto alla luce dei possibili movimenti in uscita. Definito nelle ultime ore il trasferimento di Coubis - difensore prelevato dal Milan futuro ma mai utilizzato dai blucerchiati - ai romeni dell'Universitatea Cluj.

Manfredi a Bogliasco

Intanto oggi si è rivisto il presidente della Sampdoria Matteo Manfredi a Bogliasco per salutare la squadra. Out Riccio e Ricci tra i blucerchiati, ancora lavoro a parte per Altare che resta - almeno per il momento - fuori lista.