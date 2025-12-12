Sampdoria a Palermo per sfatare la "missione impossibile"

Lo stadio di Palermo

Palermo-Sampdoria, a livello di piazze, è il vero big match dell'attuale campionato di Serie B. E però - dando un'occhiata alla classifica - la partita di stasera al Barbera (ore 20,30) ha quasi il sapore del testacoda. I rosanero sono in lotta per la promozione diretta, i blucerchiati sono penultimi e sono sempre in piena zona retrocessione. "Non ci sono gare già segnate dal pronostico, venderemo cara la pelle" ha promesso ieri Angelo Gregucci, mister doriano al fianco di Salvatore Foti che - proprio nella sua città - oggi non sarà in panchina perchè squalificato dopo l'espulsione con la Carrarese domenica scorsa.

Trasferta vietata ai liguri

Clima particolare alla Favorita: visto il divieto di trasferta per i residenti in Liguria - peraltro deciso solo nella serata di mercoledì (la decisione del Casms non è stata gradita, soprattutto nelle tempistiche, dalla società Sampdoria) - al momento i biglietti venduti per il settore ospiti, riferiti ai tifosi blucerchiati di altre regioni, sono solo 12. La cornice di pubblico - intorno ai 25 mila spettatori - sarà insomma tutta per il Palermo: un fattore di difficoltà in più per una serata che si annuncia comunque suggestiva per il Doria. I blucerchiati devono provare finalmente a sfatare il tabù trasferta: se si esclude il playout di ritorno a Salerno, la Sampdoria non vince una partita esterna da quasi 13 mesi (il successo a Cesena del 20 ottobre 2024).

Da Bereszynski a Augello, quanti ex

Le scelte di Foti: probabile 3-5-2 col ritorno di Ablidgaard in difesa, fuori Ferrari e Vulikic. Conferma di Conti, si rivede Benedetti a centrocampo. In panchina Cherubini, davanti Coda e Pafundi. Nel Palermo di Pippo Inzaghi ci sono tanti ex blucerchiati (Bereszynski, Augello, Palumbo e l'ex ds Osti) ma occhio soprattutto a Pohjanpalo, capocannoniere della B con 10 reti. Ma Coda - con 7 gol all'attivo - è subito dietro al fianco del modenese Gliozzi.

Le probabili formazioni

PALERMO-SAMPDORIA ore 20,30

PALERMO (3-5-2)

Joronen; Bereszyński, Bani, Ceccaroni; Pierozzi, Palumbo, Ranocchia, Segre, Augello; Le Douaron, Pohjanpalo. All. Inzaghi.

SAMPDORIA (3-5-2)

Ghidotti; Venuti, Abildgaard, Hadzikadunic; Depaoli, Conti, Henderson, Benedetti, Ioannou; Pafundi, Coda. All. Foti-Gregucci.

ARBITRO

Pezzuto di Lecce. Assistenti: Mohktar di Lecco e Cavallina di Parma. Quarto ufficiale: Di Mario di Ciampino. VAR: Volpi di Arezzo. AVAR: Di Vuolo di Castellammare di Stabia.