Sampdoria, il jolly Abildgaard carta in più per Palermo

Il campo di Bogliasco

Meno due a Palermo-Sampdoria di venerdì sera (ore 20,30) al Barbera. Una sfida sulla carta proibitiva vista la classifica, coi siciiani in corsa per la promozione diretta in Serie A e i blucerchiati al penultimo posto del campionato di B ma che la squadra di Gregucci e Foti (quest'ultimo non sarà in panchina per squalifica) vuole giocarsi più che mai a viso aperto, dopo la vittoria e la prestazione positiva di domenica scorsa con la Carrarese.

Cherubini oggi assente

Prove generali di Foti oggi a Bogliasco, senza Cherubini assente per un permesso famigliare. L'ex Carrarese dovrebbe comunque essere regolarmente convocato per la sfida col Palermo. Foti sta lavorando a un 3-5-2 (con sfumature di 3-4-2-1): la nota di maggiore rilievo potrebbe essere il ritorno di Abildgaard che sta migliorando dopo l'infortunio alla spalla dello scorso 28 ottobre a Empoli e che potrebbe essere impiegato sia al centro della difesa sia in mediana. Ballottaggio tra Conti e Ricci in mezzo al campo così come - ma ormai è una consuetudine - tra Ioannou e Giordano a sinistra. Davanti le certezze saranno Coda e Pafundi. Sempre out Cuni e Bellemo. Domani allenamento mattutino, conferenza pre partita di Gregucci e quindi la partenza nel pomeriggio verso l'aeroporto di Punta Raisi.

Arbitra Pezzuto

L'arbitro di Palermo-Sampdoria sarà Pezzuto di Lecce. Assistenti: Mohktar di Lecco e Cavallina di Parma. Quarto ufficiale: Di Mario di Ciampino. VAR: Volpi di Arezzo. AVAR: Di Vuolo di Castellammare di Stabia.

Tifosi: trasferta in dubbio

Intanto i tifosi blucerchiati non sanno ancora, al momento, se la trasferta di Palermo sarà libera, vietata completamente o quantomeno aperta ai soli possessori della tessera del tifoso: la decisione delle autorità competenti - che era attesa per ieri - slitta a questa sera. Molti supporter doriani hanno già prenotato da tempo aerei ed alberghi ma sono in attesa di capire l'evolversi della situazione nella speranza che la vendita dei biglietti per il settore ospiti possa essere sbloccata. Al netto degli ultimi episodi - in particolare il lancio di fumogeni in campo da parte dei tifosi sampdoriani contro la Carrarese domenica sera (8000 euro di ammenda al club doriano) - non sono buoni i rapporti tra i supporter blucerchiati e quelli palermitani: un anno fa proprio al Barbera una tifosa blucerchiata venne ferita, per fortuna senza gravi conseguenze, dall'esplosione di un petardo nel settore ospiti dello stadio siciliano.