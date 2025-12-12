Cinghiali a spasso sulla Sopraelevata. Strada chiusa e ungulati "scortati" dalla polizia locale

Sono saliti dall’entrata della Foce e hanno creato il panico tra gli automobilisti, fortunatamente pochi, che se li sono visti passeggiare tra le auto. Sono i due cinghiale che intorno alle 5:30 del mattino hanno deciso di farsi una passeggiata sulla Sopraelevata di Genova.

Strada chiusa e ungulati "scortati" dalla polizia locale

A dare l’allarme sono stati diversi utenti della strada che, quasi increduli, hanno chiamato la polizia locale. Confermata la presenza degli animali grazie alle telecamere, sul posto è intervenuta una pattuglia che ha subito chiuso la strada per evitare ingorghi e ha poi "scortato" i cinghiali, a passo d'animale, fino all'uscita di via di Francia.