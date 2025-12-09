Sampdoria, Foti squalificato. Non sarà in panchina nella "sua" Palermo

Salvatore Foti

Una giornata di squalifica per Salvatore Foti dopo l'espulsione nel match vinto dalla Sampdoria domenica sera contro la Carrarese. Il tecnico siciliano - che formalmente ha il ruolo di "vice" alle spalle di Gregucci ma che nei fatti è il principale riferimento del nuovo staff tecnico blucerchiato - non sarà presente venerdì in panchina a Palermo, contro la squadra della sua città natale, in una sfida sulla carta molto complicata. La situazione in classifica dei blucerchiati resta brutta, visto che la vittoria dello Spezia a Chiavari con l'Entella ieri sera ha riportato Ghidotti e compagni al penultimo posto della B: la graduatoria è però molto corta e altre squadre - come la stessa Virtus Entella - possono ora essere coinvolte nel calderone della zona salvezza.

La multa per i fumogeni in campo

In diffida Benedetti insieme a Vulikic, 8000 euro di multa invece alla Sampdoria per il lancio di fumogeni in campo da parte dei tifosi doriani nella fase iniziale del match con la Carrarese. Al momento si resta in attesa di capire se i supporters doriani potranno seguire la trasferta di venerdì a Palermo: le autorità di pubblica sicurezza - su parere dell'Osservatorio del Viminale sulle manifestazioni sportive - stanno valutando un divieto o comunque limitazioni per l'acquisto dei biglietti del settore ospiti.

Qui Bogliasco

Oggi allenamento mattutino a Bogliasco. Sessione di videoanalisi, quindi lavoro specifico in campo e in palestra per i titolari di domenica scorsa, esercitazioni tattiche e partitelle per gli altri. Sempre out Cuni, Bellemo e Malagrida. Lavoro a parte anche per Altare che in questo momento è sempre fuori lista ma potrebbe essere reintegrato a gennaio.

L'incontro tra Tey e Radrizzani



Intanto negli ultimi giorni - a margine del Gran Premio di Formula 1 di Abu Dhabi - si sono incontrati Joseph Tey, il principale investitore (da Singapore) della Sampdoria, e Andrea Radrizzani, che nel 2023 aveva acquisito il club blucerchiato come socio di Matteo Manfredi e che nei mesi succesivi almeno ufficialmente sarebbe uscito di scena. I due hanno in piedi anche altri affari, oltre a quelli legati al calcio e alla Sampdoria. Radrizzani starebbe comunque cercando di raddrizzare un po' la situazione rispetto alle voci di un possibile allontamento tra i due soci Tey e Manfredi, in questo momento attori principali di una gestione societaria che - a livello sportivo - ha prodotto solo delusioni e che viene contestata da tempo dai tifosi blucerchiati.