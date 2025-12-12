Venerdì di sciopero, a rischio trasporti e sanità. Lavoratori in corteo

Anche Genova e la Liguria si preparano a un altro venerdì di sciopero, oggi 12 dicembre, per la manifestazione indetta dalla Cgil contro la manovra finanziaria del Governo. Il capoluogo ligure ha vissuto la tensione legata all'ex Ilva, con i cinque giorni di presidio e di protesta per far ripartire l'acciaio anche nella fabbrica di Cornigliano. In Liguria si terrà una manifestazione regionale nella quale confluiranno i manifestanti da tutte le province. L’appuntamento è fissato per le ore 9 davanti alla Stazione Marittima da dove muoverà il corteo verso la sede della Prefettura di Genova.
I settori a rischio
Trasporto ferroviario: articolazione oraria dello sciopero dalle ore 00.01 del 12/12/2025 alle ore 21 del 12/12/2025. Sono garantite le fasce 6 - 9 e 18 - 21 per i treni regionali e i treni a lunga percorrenza inseriti negli elenchi che si trovano sul sito di Trenitalia e delle aziende ferroviarie.
Trasporto pubblico locale: intera giornata. Di seguito il dettaglio:
AMT SPA SERVIZIO URBANO – GELOSOSBUS SRL - STAC SRL - DELLA PENNA AUTOTRASPORTI SPA - AUTONOLEGGIO SCAGNELLI SRL
Personale viaggiante e graduato: da inizio servizio alle ore 5.30
dalle ore 9.30 alle ore 17.00
dalle ore 21.00 a fine servizio
FERROVIA GENOVA /CASELLA - GE
Personale viaggiante e graduato: da inizio servizio alle 6.30
dalle ore 9.30 alle 17.30
dalle ore 20.30 a fine servizio
AMT SPA SERVIZIO EXTRAURBANO – GENOVA AUTOSERVIZI RICITELLI SRL, TDC srl ( Torriglia)
Personale viaggiante e graduato: da inizio servizio alle 6.00
dalle ore 9.00 alle 17.00
dalle ore 20.00 a fine servizio.
TPL LINEA S.R.L. – Savona
Personale viaggiante e graduato: da inizio servizio alle 5.00
dalle 8.30 alle 17.30
dalle ore 20.00 a fine servizio
RT S.P.A – IMPERIA
Personale viaggiante e graduato: dalle ore 8.30 alle 17.30
dalle ore 20.30 a fine servizio
ATC ESERCIZIO S.P.A -TROTTA BUS SERVICE SPA (ROMA) - COOPERATIVA MANNARIO Riomaggiore (SP)
Personale viaggiante e graduato: da inizio servizio alle ore 6.00
dalle ore 9.00 alle 17.00
dalle ore 20.00 a fine servizio
SERVIZIO SCUOLABUS CON AFFIDAMENTO PUBBLICO: tutti i turni di ritorno dall’istituto scolastico
IL TRASPORTO DISABILI viene comunque garantito intera prestazione ordinaria al 100%.
Porto: 24 ore
Autotrasporto: 24 ore (dalle 24 dell’11 dicembre alle 24 del 12 dicembre), facchini e corrieri 8 ore, agenzie marittime 8 ore
Marittimi: ritardi nelle partenze sino a 24 ore con il rispetto dei servizi essenziali
Rimorchiatori, ormeggio, battellaggio e pilotaggio: intero turno
Vigili del Fuoco: sciopero di 4 ore
Settore commercio, turismo, servizi: intera giornata o turno di lavoro per tutti i settori pubblici e privati anche in appalto nel rispetto della legge 146/90
Intera giornata o turno di lavoro per i settori delle telecomunicazioni, spettacolo, editoria e stampa, poste, fatti salvi i servizi minimi garantiti nel rispetto della legge 146/90.
Banche e settore assicurativo intera giornata, edili, metalmeccanici 8 ore di sciopero
Enti pubblici, sanità pubblica e privata, scuola intera giornata (fatti salvi i servizi minimi garantiti nel rispetto della legge 146/90)
Scuola pubblica e privata, università, ricerca, Accademia Liguria, Conservatorio ecc. intera giornata
Sono esentati dall’adesione allo sciopero generale nazionale l’igiene ambientale, il personale del Ministero della Giustizia, esentato per intero il trasporto aereo.
