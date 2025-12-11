Gregucci: "Palermo-Samp, venderemo cara la pelle. E Coda è un esempio"

Angelo Gregucci

"Non ci sono partite già pronosticate. E' una gara da affrontare col rispetto totale dell'avversario, con la consapevolezza di dover vendere cara la pelle ovunque. Per fare una partita maschia, importante, lucida". Angelo Gregucci - allenatore della Sampdoria al fianco di Salvatore Foti (che non sarà in panchina perché squalificato) - inquadra così la sfida dei blucerchiati in programma domani a Palermo.

La vigilia

Come sta la squadra dopo questa settimana? "Abbiamo buone sensazioni. Ho sempre parlato di gruppo, di professionalità nel lavoro. Parlo di tutti i componenti dello staff. Gente che lavora sodo. Abbiamo fatto tutto quello che è nelle nostre possibilità. Andremo via da Palermo con un risultato positivo solo se faremo il nostro meglio" dice Gregucci.

Le condizioni e il ruolo di Pafundi. "Pafundi è molto attenzionato, il lavoro su di lui è certosino. La crescita del ragazzo passa da queste partite. Pafundi è come gli altri, deve mettere contenuti dentro la partita. Il suo step di crescita è mettere le sue qualità al servizio della squadra".

Il ruolo di Abildgaard

Può giocare Abildgaard tra difesa e centrocampo? "Abildgaard è convocabile, preso in considerazione. Valuteremo con attenzione. Sui giocatori recuperabili non esistono percentuali. Esistono giocatori a disposizione. I convocabili vengono a Palermo per fare la prestazione. Chi sta mezzo e mezzo sta a casa".

Novità possibili nello schieramento in difesa? "Siamo in valutazione sul pacchetto difensivo, abbiamo guadagnato disponibilità da parte di qualche giocatore. Valutiamo il da farsi".

La classifica resta complicata. "Siamo sempre all'inferno. Naturalmente ti devi guadagnare l'aria, il profumo della vittoria attraverso la prestazione collettiva della squadra. E lì vai con ottimismo o pessimismo. Cerchiamo di dare risposte nelle difficoltà".

Da Coda a Pohjanpalo

Il duello a distanza tra Coda e Pohjanpalo. "Massimo non è solo immortale nei gol ma nello spirito e nell'esempio durante il quotidiano. Dall'altra parte c'è un cannoniere importante, fa gol ovunque va. E' una banalità attenzionarlo. Il Palermo non è solo lui. La partita è anche la sfida tra il miglior attaccante della B e il secondo. Guardo alla squadra, ma di sicuro Coda è un esempio per i compagni" dice Gregucci.

Il grande pubblico del Barbera (in una trasferta vietata ai tifosi residenti in Liguria). "Il Palermo ha l'ambizione di poter vincere il campionato. Sarà un banco di prova non solo tecnico ma anche psicologico. Dovremo essere molto quadrati, lucidi. Il Palermo negli ultimi anni ha fatto più anni in A che in B. E anche noi abbiamo una storia. Con tutto il rispetto del Palermo abbiamo una storia anche migliore. Senza demagogia, la Sampdoria è la Sampdoria".

L'indisponibilità ieri di Cherubini in allenamento. "Cherubini è disponibile e valutabile. Il ragazzo ha avuto un problema extra calcio".

Si respira maggiore serenità? "Il calcio è sempre domani. Quello che fai lo devi archiviare. Quello che respiri è quello che tu ti crei. Non dico che si azzeri tutto, ma gran parte si azzera. Si guarda alla prossima partita. Banco di prova importantissimo" le parole di Gregucci.