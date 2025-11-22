La Sampdoria ritrova Pafundi e Barak. E c'è Pedrola in gruppo

Antonino Barak

La Sampdoria - all'antivigilia del match con la Juve Stabia di lunedì a Marassi (ore 20,30) - ritrova definitivamente in gruppo Barak e Pafundi, dopo alcuni giorni di lavoro a scartamento ridotto per entrambi. I due giocatori potrebbero partire dall'inizio nel match coi campani. Lavoro al completo coi compagni per Coda, che si è "gestito" fisicamente nel corso della settimana. Nuovamente in gruppo anche Ioannou, oltre a Cherubini e Hadzukadunic rientrati dalle rispettive nazionali: i tre avevano lavorato a parte negli ultimi giorni. Un po' a sorpresa rientro in gruppo anche per Pedrola: da valutare una sua possibile convocazione. I blucerchiati sfruttando la settimana lunga sia per la sosta per le nazionali sia per l'impegno al lunedì sera provano a recuperare qualche pezzo in formazione: ancora out Ferri (palestra) oltreché Riccio e Ricci, sempre indisponibili Cuni, Ferrari e Abildgaard. Fuori per squalifica Henderson.

La probabile formazione

Probabile formazione della Samp? Un 3-5-2 o anche possibile 3-4-2-1 con Ghidotti in porta, Venuti, Hadzukadunic e Giordano in difesa, Depaoli, Bellemo, Barak e Ioannou a centrocampo, Cherubini e Pafundi alle spalle di Coda. Una delle opzioni resta anche quella di Benedetti, tra centrocampo e trequarti. La Sampdoria giocherà con la Juve Stabia indossando una speciale maglia contro la violenza sulle donne.