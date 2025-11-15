Samp, amichevole con la Primavera: gol di Casalino e Depaoli

La Sampdoria si allena a Bogliasco

Settimana lunga in casa Sampdoria: oltre alla pausa di campionato, ci sarà davanti un'ulteriore intera settimana per i blucerchiati in vista della gara di lunedì 24 novembre a Marassi (ore 20,30) con la Juve Stabia. I blucerchiati nel pomeriggio hanno giocato un'amichevole in famiglia a Bogliasco contro la Primavera vincendo 2-0 grazie alle reti di Casalino e Depaoli. Match comunque poco indicativo dal punto di vista delle scelte visto che l'allenatore doriano Salvatore Foti - peraltro privo di Hadzukadunic e Cherubini impegnati nelle rispettive nazionali - ha mischiato parecchio le carte.

Dubbi Ferrari e Cuni

Il punto sui giocatori infortunati. Verso il rientro almeno in panchina Pafundi che dovrebbe tornare a lavorare in gruppo dalla prossima settimana. Non ha alcun infortunio Pedrola, che almeno teoricamente dovrebbe essere tra i disponibili dopo lo stop precauzionale di Empoli. Ricci sta recuperando dal problema al polpaccio: anche il centrocampista viaggia verso il recupero. Si aspettano gli esiti del terzo controllo in pochi giorni (i primi due hanno dato esiti contrastanti) per il semaforo verde su Cuni, che continua ad accusare un po' di fastidio a un flessore. Da valutare Ferrari in difesa, che ieri si era fermato per un risentimento muscolare. La Sampdoria da ieri è al lavoro col nuovo preparatore atletico Ferrini dopo l'addio di Bertelli: l'obiettivo in questa pausa di campionato sarà anche quello di migliorare la condizione fisica generale della squadra.