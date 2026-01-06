Cronaca

La nave ong 'Solidaire' attracca alla Spezia: sbarcano 33 migranti

A bordo anche 7 minori non accompagnati
di F. Ser

Ha attraccato poco prima delle ore 15 nel porto della Spezia la nave umanitaria Hamburg della Ong 'Solidaire', attesa per la giornata di oggi. A bordo della nave hanno viaggiato 33 migranti, di cui 7 sono minori non accompagnati, per i quali sono cominciate le operazioni di sbarco e accoglienza.

I passeggeri provengono da diversi paesi, tra cui Sudan, Guinea-Bissau, Somalia e Senegal. L’accoglienza verrà disposta secondo le indicazioni del Ministero dell’Interno.

Sulla banchina era stata attivata la rete di accoglienza per i migranti, con i gazebo della Croce Rossa e la Caritas Diocesana della Spezia

