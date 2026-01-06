Cronaca

A Sturla il cimento dell'Epifania: in 50 hanno hanno sfidato l'acqua gelata

di r.p.

Nello specchio acqueo antistante la Sportiva Sturla, si è svolta la 36a edizione del Cimento dell'Epifania. Una cinquantina le donne e gli uomini di ogni età e abilità che si sono tuffati in mare: veri e propri temerari, capaci di andare oltre il freddo registrato dai quattro gradi di temperatura. Tra loro la signora Luisa Cattoni, classe 1934 premiata come cimentista più anziana insieme al signor Alberto Fenucci (classe 1938).

"Il Cimento rappresenta il modo migliore per inaugurare l'anno delle nostra attività sportive - afferma la presidente della Sportiva Sturla Albertina Ticò - La nostra Sportiva Sturla vuole consolidarsi come presidio sociale di valore grazie alle molteplici opportunità sportive per le famiglie". Dopo il bagno e le premiazioni, pasta e fagioli per tutti.  

