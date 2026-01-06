Crans-Montana, a Genova rosario per Emanuele Galeppini: i funerali in forma privata

Si terrà questo pomeriggio alle 18.30 il rosario in memoria di Emanuele Galeppini, il 16enne genovese vittima dell'esplosione avvenuta nella località svizzera di Crans-Montana nella notte di Capodanno, quando il locale Le Constellation si è trasformato in un autentico inferno.

Nella giornata di ieri, lunedì 5 gennaio, il feretro del ragazzo era arrivato nella Cappella dei Cappuccini tra le mura dell'ospedale San Martino, accompagnato dai familiari e dalle istituzioni locali, presenti al rosario di oggi chiuso al pubblico. Così come verranno svolti in forma strettamente privata funerali di Emanuele, per i quali non c'è ancora una data e un luogo certi: in ogni caso, per volere della famiglia non verranno divulgati nè orario né la chiesa dove si svolgeranno.

Crans Montana, la salma di Emanuele Galeppini a Genova: la famiglia si stringe nel dolore e nel silenzio

Il dolore e il silenzio

Ieri pomeriggio, ad accogliere la salma sono stati il prefetto Cinzia Torraco, la sindaca Silvia Salis e l'arcivescovo di Genova Marco Tasca, che ha benedetto la bara. Il viaggio del feretro da Linate a Genova, è stato accompagnato dal presidente Marco Bucci e l'assessore Giacomo Giampedrone, come gesto di vicinanza ai familiari. Accanto i genitori di Emanuele, la mamma Beatrice e il papà Edoardo, il fratellino, gli zii, che hanno osservato la bara in silenzio, avvolti da un lutto che Genova condivide interamente: dal mondo del golf, dove il ragazzo era una stella nascente, al Genoa, la sua squadra del cuore, che si è unita al cordoglio con una corona.

Mercoledì un minuto di silenzio in tutte le scuole italiane

Mercoledì 7 gennaio, in tutte le scuole italiane sarà osservato un minuto di silenzio in memoria delle vittime del tragico incendio avvenuto a Crans-Montana. "In questo momento di profondo dolore, il pensiero della comunità scolastica è rivolto ai giovani che hanno perso la vita in circostanze che avrebbero dovuto essere di spensieratezza e condivisione. Con il minuto di silenzio nelle scuole vogliamo ricordare le giovani vittime ed esprimere vicinanza alle loro famiglie, alle quali va il mio pensiero commosso e il più sentito cordoglio", ha dichiarato il Ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara.