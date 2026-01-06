Cultura e spettacolo

Festa in piazza Matteotti per la discesa della Befana: musica e un carico di dolci per i più piccoli

Piazza gremita per la discesa della Befana dei vigili del fuoco: neanche il freddo frena l'iniziativa
di F. Ser

Il freddo non ferma la Befana dei vigili del fuoco di Genova, che anche quest'anno si è calata dal tetto di palazzo Ducale per planare in piazza Matteotti, con un carico dolciumi e caramelle per tutti.

Piazza gremita per l'arrivo della Befana e bambini con il naso all'insù per assistere allo show: non mancano calze, caramelle e dolciumi ai bambini, offerti da Fiva Confcommercio e Camera di Commercio.

Un'iniziativa organizzata dal Comune, in collaborazione con Fiva Confcommercio, comando dei Vigili del fuoco, Associazione nazionale del Corpo dei Vigili del Fuoco e Associazione Nazionale Carabinieri. In sottofondo la musica della banda di Rivarolo. Presente anche la sindaca di Genova Silvia Salis, il vicesindaco Alessandro Terrile e il presidente di Confcommercio Genova, Alessandro Cavo.

