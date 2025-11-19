Sport

Torna alla homepage

Sampdoria, prove di 3-4-2-1 con la Juve Stabia. E Pafundi scalpita

Doppio allenamento a Bogliasco per i blucerchiati: si rivedono Hadzikadunic e Cherubini dopo gli impegni con le rispettive nazionali
1 minuto e 33 secondi di lettura
di Marco Bisacchi

Salvatore Foti e la Sampdoria pensano al 3-4-2-1 in vista del match di lunedì con la Juve Stabia. Un leggero cambio di vestito tattico, che riporterebbe la squadra allo stesso modulo a cui si era affidato Donati prima dell'esonero, in considerazione delle tante assenze soprattutto a centrocampo.

Contro i campani con ogni probabilità non sarà ancora recuperato Ricci mentre Henderson sarà fuori per squalifica. Considerando l'indisponibilità di Abildgaard (peraltro impiegato dal neo mister doriano anche come difensore) le alternative sono minori in mezzo al campo, con Bellemo che sembra davanti a Ferri per giocare da titolare al fianco di Benedetti. Da non escludere anche l'impiego di Depaoli come mezz'ala nei tre di centrocampo, in caso di 3-5-2, o in alternativa il modulo con due trequartisti alle spalle di Coda, unica vera prima punta in rosa.

La Samp sta provando a recuperare Pafundi, sono comunque disponibili per giocare in quel ruolo sia Barak sia Cherubini. E sempre in linea teorica scalpita Pedrola per ritrovare minutaggio almeno partendo dalla panchina. In difesa lo stop di Ferrari restituirà il ruolo di centrale difensivo ad Hadzikadunic, con Riccio e Giordano nei ruoli di "braccetti". Oggi Hadzikadunic e Cherubini - di rientro dai rispettivi impegni in nazionale - hanno svolto lavoro di scarico nella doppia seduta di allenamento a Bogliasco. In ogni caso - come testimoniano le possibili scelte di formazione per lunedì sera - la coperta resta corta per la Sampdoria: servono rinforzi di mercato a gennaio in tutti i reparti.

Gli arbitri

L'arbitro di Sampdoria-Juve Stabia sarà Zufferli di Udine. Arbitro: Zufferli di Udine. Assistenti: Ricci di Firenze e Ceolin di Treviso. Quarto ufficiale: Zoppi di Firenze. VAR: Baroni di Firenze. AVAR: Pezzuto di Lecce.

Iscriviti ai canali di Primocanale su WhatsAppFacebook e Telegram. Resta aggiornato sulle notizie da Genova e dalla Liguria anche sul profilo Instagram e sulla pagina Facebook

ARTICOLI CORRELATI

Un calciatore della Sampdoria batte le mani
Martedì 18 Novembre 2025

Sampdoria, riecco Coda in gruppo. Stop di Ferrari

Ripresa a Bogliasco aspettando la gara di lunedì con la Juve Stabia a Marassi
Un uomo seduto parla in una conferenz
Lunedì 17 Novembre 2025

Sampdoria, è già mercato. Ritorno di fiamma per De Luca

Settimana lunga per i blucerchiati, dopo la pausa di campionato. Lunedì prossimo la sfida di Marassi con la Juve Stabia. Intanto mercoledì Attilio Lombardo è ospite del festival "Orientamenti"
Alcuni calciatori si allenano in un campo di gioco
Sabato 15 Novembre 2025

Samp, Cuni e Ferrari out con la Juve Stabia. Si rivede Pafundi

Amichevole dei blucerchiati a Bogliasco con la Primavera: gol di Casalino e Depaoli. Il 24 novembre la sfida coi campani alla ripresa del campionato

TAGS