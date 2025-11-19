Sampdoria, prove di 3-4-2-1 con la Juve Stabia. E Pafundi scalpita

Salvatore Foti e la Sampdoria pensano al 3-4-2-1 in vista del match di lunedì con la Juve Stabia. Un leggero cambio di vestito tattico, che riporterebbe la squadra allo stesso modulo a cui si era affidato Donati prima dell'esonero, in considerazione delle tante assenze soprattutto a centrocampo.

Contro i campani con ogni probabilità non sarà ancora recuperato Ricci mentre Henderson sarà fuori per squalifica. Considerando l'indisponibilità di Abildgaard (peraltro impiegato dal neo mister doriano anche come difensore) le alternative sono minori in mezzo al campo, con Bellemo che sembra davanti a Ferri per giocare da titolare al fianco di Benedetti. Da non escludere anche l'impiego di Depaoli come mezz'ala nei tre di centrocampo, in caso di 3-5-2, o in alternativa il modulo con due trequartisti alle spalle di Coda, unica vera prima punta in rosa.

La Samp sta provando a recuperare Pafundi, sono comunque disponibili per giocare in quel ruolo sia Barak sia Cherubini. E sempre in linea teorica scalpita Pedrola per ritrovare minutaggio almeno partendo dalla panchina. In difesa lo stop di Ferrari restituirà il ruolo di centrale difensivo ad Hadzikadunic, con Riccio e Giordano nei ruoli di "braccetti". Oggi Hadzikadunic e Cherubini - di rientro dai rispettivi impegni in nazionale - hanno svolto lavoro di scarico nella doppia seduta di allenamento a Bogliasco. In ogni caso - come testimoniano le possibili scelte di formazione per lunedì sera - la coperta resta corta per la Sampdoria: servono rinforzi di mercato a gennaio in tutti i reparti.

Gli arbitri

L'arbitro di Sampdoria-Juve Stabia sarà Zufferli di Udine. Arbitro: Zufferli di Udine. Assistenti: Ricci di Firenze e Ceolin di Treviso. Quarto ufficiale: Zoppi di Firenze. VAR: Baroni di Firenze. AVAR: Pezzuto di Lecce.