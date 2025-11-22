Sport

Sampdoria, maglia speciale contro la violenza sulle donne

La casacca - ispirata al Muro delle Bambole di piazza De Ferrari - sarà indossata dai blucerchiati lunedì nel match con la Juve Stabia a Marassi
di Marco Bisacchi
Una ragazza mostra una maglia di calcioLa Sampdoria contro la violenza sulle donne
La Sampdoria scende in campo contro la violenza sulle donne. I blucerchiati indosseranno lunedì nella gara con la Juve Stabia al Ferraris (ore 20,30) una maglia speciale in occasione della Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza sulle donne. Sui numeri delle casacche doriane compariranno i nomi delle tante, troppe vittime di femminicidio in Italia nel corso del solo 2025, all'insegna della campagna "Silence is violence". Le maglie saranno poi messe all'asta su MacthWornShirt e il ricavato sarà interamente donato - al netto dei costi di gestione a "Wall of Dolls".

Il Muro è un'installazione permanente che - a Genova - trova spazio tra piazza De Ferrari e piazza Matteotti, nel cuore della città. "Wall of Dolls", il Muro delle Bambole, è stato inaugurato nel 2014 a Milano su iniziativa di Jo Squillo ed è diventato onlus nel 2019, con una presenza - oltre che su Genova - anche a Roma, Venezia, Brescia, Trieste e in moltissime città italiane. Oggi tra le 14 e le 17 sarà ribadito il messaggio anche in un evento proprio in piazza De Ferrari contro la violenza sulle donne. 

Allenamento a Bogliasco

Oggi nuovo allenamento mattutino a Bogliasco per la Sampdoria. Scelte obbligate o quasi per Foti, viste le tante defezioni. Si va verso il recupero di Pafundi in attacco: l'azzurrino Under 21 dovrebbe essere impiegato al fianco di Coda nel 3-5-2, in attacco. Anche Barak verso il possibile recupero, dopo la pausa vissuta a scartamento ridotto. Sicuri assenti Ferrari e Cuni, ancora indisponibili Ricci e  Pedrola, poche speranze di recupero - sempre in difesa - per Riccio. Out per squalifica Henderson, sempre fuori Abildgaard.

