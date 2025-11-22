Sampdoria, maglia speciale contro la violenza sulle donne

Il Muro è un'installazione permanente che - a Genova - trova spazio tra piazza De Ferrari e piazza Matteotti, nel cuore della città. "Wall of Dolls", il Muro delle Bambole, è stato inaugurato nel 2014 a Milano su iniziativa di Jo Squillo ed è diventato onlus nel 2019, con una presenza - oltre che su Genova - anche a Roma, Venezia, Brescia, Trieste e in moltissime città italiane. Oggi tra le 14 e le 17 sarà ribadito il messaggio anche in un evento proprio in piazza De Ferrari contro la violenza sulle donne.

Allenamento a Bogliasco

Oggi nuovo allenamento mattutino a Bogliasco per la Sampdoria. Scelte obbligate o quasi per Foti, viste le tante defezioni. Si va verso il recupero di Pafundi in attacco: l'azzurrino Under 21 dovrebbe essere impiegato al fianco di Coda nel 3-5-2, in attacco. Anche Barak verso il possibile recupero, dopo la pausa vissuta a scartamento ridotto. Sicuri assenti Ferrari e Cuni, ancora indisponibili Ricci e Pedrola, poche speranze di recupero - sempre in difesa - per Riccio. Out per squalifica Henderson, sempre fuori Abildgaard.