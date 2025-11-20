Sampdoria, la conta degli assenti: Riccio out, Barak in dubbio

Un allenamento della Sampdoria

Un problema al polpaccio per Riccio, fascite plantare per Barak: il primo non dovrebbe farcela per la gara di lunedì a Marassi con la Juve Stabia mentre il secondo potrebbe ancora recuperare. Di sicuro sono giorni complicati per la Sampdoria non solo in classifica (ultimo posto in B) ma anche in infermeria. Il tecnico blucerchiato Salvatore Foti - che punta a recuperare Pafundi tra i convocati (unica vera nota lieta della settimana) - sembra essere chiamato a schierare una formazione quasi obbligata visti gli stop di Ferrari e Cuni maturati nel corso di questa pausa di campionato. Senza dimenticare che a centrocampo è ancora out Ricci, è fuori uso Abildgaard mentre Henderson è squalificato. Oggi peraltro a Bogliasco hanno svolto lavoro a scartamento ridotto - di "gestione" - sia Ferri sia Ioannou, stessa cosa per Cherubini e Hadzukadunic di rientro dalle rispettive nazionali.

Una formazione da reinventare

Lo stesso Foti - al di là di eventuali cambi di modulo dal 3-5-2 al 3-4-2-1 - deve fare ora di necessità virtù per mettere in campo una squadra in grado di portare a casa un risultato positivo, se possibile una vittoria, in una fase della stagione estreamente delicata. Quale potrebbe essere la formazione di lunedì? Ancora troppo presto per dirlo ma nel caso di 3-5-2 potrebbe essere così: Ghidotti tra i pali, Venuti, Hadzikadunic e Vulikic in difesa, Cherubini, Depaoli, Bellemo, Benedetti e Giordano a centrocampo, Pafundi e Coda in attacco.

Nella serata di ieri Attilio Lombardo - grande bandiera doriana che fa oggi parte dello staff tecnico di Foti - aveva mandato un messaggio alla squadra: "Tutti insieme possiamo uscire da questa situazione".

Iniziativa dei Fedelissimi pro Gigi Ghirotti

Intanto i Fedelissimi, storico club di tifosi blucerchiati, come ogni anno sotto Natale tornerà a raccogliere fondi a favore della fondazione Gigi Ghirotti. Questa volta sarà messo in vendita un cappellino tipo Baseball con la "S" blucerchiata - iniziale di Simona (la compianta tifosa doriana Simona Colombino scomparsa nel 2002) e di Sampdoria - ricamata sul fronte. Un cappellino che sarà messo in vendita, al prezzo minimo di 8 euro, domenica 7 dicembre in occasione di Sampdoria-Carrarese (ore 19,30) al Ferraris.