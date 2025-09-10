Samp, Donati va avanti sul 4-3-3: riecco Pafundi e Cherubini

La Sampdoria prosegue gli allenamenti a Bogliasco aspettando la gara di sabato a Marassi (ore 19,30) col Cesena. I blucerchiati a caccia di riscatto dopo le due sconfitte con Modena e Sudtirol: serve un'inversione di marcia in una gara che può già dire molto sul destino della squadra e del tecnico Massimo Donati. Il mister friulano in questi giorni sta valutando le scelte, anche tattiche, in vista del match coi romagnoli e sembra orientato a confermare il modulo a quattro in difesa: probabile la conferma del 4-3-3 già visto a Bolzano.

Il fattore Barak

La grande novità sarà il probabile esordio di Barak, innesto last minute sul mercato estivo, nei panni di mezz'ala a centrocampo. Abdilgaard e Henderson in vantaggio su Ferri per un posto da titolare in mediana. In difesa disponibile anche il neoacquisto Hadzikadunic, sempre out Coubis per un problema muscolare.

Azzurrini part time in Under 21

A Bogliasco intanto si sono rivisti Cherubini e Pafundi, di rientro dalla nazionale Under 21: impiego part time per entrambi tra gli azzurrini di Baldini nella vittoria contro la Macedonia del Nord. Cherubini si è visto nel quarto d'ora finale, mentre Pafundi - impiegato tra i titolari - ha giocato meno di mezz'ora perché sostituito dal ct azzurro dopo che la squadra era rimasta in dieci per l'espulsione di Moruzzi.

