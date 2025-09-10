Sport

Torna alla homepage

Samp, Donati va avanti sul 4-3-3: riecco Pafundi e Cherubini

Impiego part time per i due azzurrini Under 21, rientrati a Bogliasco. Sabato il Cesena a Marassi: sempre out Coubis
1 minuto e 12 secondi di lettura
di Marco Bisacchi

La Sampdoria prosegue gli allenamenti a Bogliasco aspettando la gara di sabato a Marassi (ore 19,30) col Cesena. I blucerchiati a caccia di riscatto dopo le due sconfitte con Modena e Sudtirol: serve un'inversione di marcia in una gara che può già dire molto sul destino della squadra e del tecnico Massimo Donati. Il mister friulano in questi giorni sta valutando le scelte, anche tattiche, in vista del match coi romagnoli e sembra orientato a confermare il modulo a quattro in difesa: probabile la conferma del 4-3-3 già visto a Bolzano.

Il fattore Barak

La grande novità sarà il probabile esordio di Barak, innesto last minute sul mercato estivo, nei panni di mezz'ala a centrocampo. Abdilgaard e Henderson in vantaggio su Ferri per un posto da titolare in mediana. In difesa disponibile anche il neoacquisto Hadzikadunic, sempre out Coubis per un problema muscolare.

Azzurrini part time in Under 21

A Bogliasco intanto si sono rivisti Cherubini e Pafundi, di rientro dalla nazionale Under 21: impiego part time per entrambi tra gli azzurrini di Baldini nella vittoria contro la Macedonia del Nord. Cherubini si è visto nel quarto d'ora finale, mentre Pafundi - impiegato tra i titolari - ha giocato meno di mezz'ora perché sostituito dal ct azzurro dopo che la squadra era rimasta in dieci per l'espulsione di Moruzzi. 

Iscriviti ai canali di Primocanale su WhatsAppFacebook e Telegram. Resta aggiornato sulle notizie da Genova e dalla Liguria anche sul profilo Instagram e sulla pagina Facebook

TAGS

ARTICOLI CORRELATI

I tifosi della Sampdoria tra bandiere e fumogeni in uno stadio
Martedì 09 Settembre 2025

Samp, l'appello della Federclubs: "Trasmettiamo l'amore alla squadra"

Sabato la sfida col Cesena: esordio di Barak, ballottaggio tra Cuni e Coda. Per l'attaccante campano domani a Milano la consegna del premio "Gentleman Fair Play" intitolato a Morosini
I fumogeni blucerchiati dei tifosi della Sampdoria in uno stadio di calcio
Lunedì 08 Settembre 2025

Samp, operazione Cesena: biglietti low cost e un Barak in più

Ripresa degli allenamenti a Bogliasco per i blucerchiati, impegnati sabato (ore 19,30) a Marassi contro i romagnoli. Serve il riscatto dopo due kappaò di fila
Un uomo seduto a un tavolo indossa la maglia della Sampdoria
Domenica 07 Settembre 2025

Samp-Cesena, primo bivio: Donati a caccia di certezze

Tra una settimana il ritorno in campo dei blucerchiati: serve una reazione dopo le prime due sconfitte
Un calciatore con la maglia numero 7 esulta di schiena
Venerdì 05 Settembre 2025

Bellemo eroe per caso: salva una donna e cerca riscatto nella Samp

Tanti messaggi di sostegno via social per il centrocampista blucerchiato che è intervenuto col fratello - in una frazione di Chioggia - per soccorrere una donna aggredita e accoltellata. Una storia a lieto fine: ora però il giocatore vuole crescere in campo
I tifosi della Sampdoria, bandiere e fumogeni in uno stadio
Giovedì 04 Settembre 2025

Sampdoria, due sabati a Monza e Bari. Con l'Entella di venerdì sera

Gli anticipi e posticipi dei blucerchiati nel campionato di Serie B da qui a novembre. Intanto Romagnoli, Altare e Girelli sono stati tagliati dalla lista dei calciatori utilizzabili dalla squadra di Donati.