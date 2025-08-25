Sampdoria-Modena, ore 20,30 LIVE: Donati si affida a Cherubini

L'attesa è finita. Alle 20,30 la Sampdoria esordisce nel nuovo campionato di Serie B contro il Modena al Ferraris, di fronte ai 20.393 abbonati (record cittadino per la cadetteria) e a un pubblico da massima serie. C'è grande curiosità intorno alla nuova squadra (peraltro ancora in costruzione sul mercato) affidata a Massimo Donati in panchina, con la voglia di riscattare le tante delusioni della scorsa stagione.

Per iniziare a scacciare i fantasmi del recente passato serve una vittoria contro il Modena di Andrea Sottil, a sua volta fresco ex allenatore blucerchiato. Gli emiliani sono una squadra di valore, reduce da una bella prova col Torino in Coppa Italia: occhio, tra gli altri, a un altro ex come Gregoire Defrel in attacco.

Quali saranno le scelte di formazione per Donati? Probabile esordio per Cherubini in attacco a supporto di Coda, per il resto dovrebbe rivedersi la formazione scesa in campo una settimana fa alla Spezia in Coppa Italia: verso la conferma da titolare Bellemo a centrocampo, doppio esordio a Marassi per Henderson e Jordan Ferri.

Sampdoria-Modena, le probabili formazioni

SAMPDORIA (3-5-2)

1 Ghidotti; 5 Riccio, 25 Ferrari, 31 Vulikic; 23 Depaoli, 16 Henderson, 14 Bellemo, 4 Ferri, 80 Benedetti; 9 Coda, 10 Cherubini. A disp. 98 Coucke, 21 Giordano, 18 Venuti, 44 Ioannou, 33 Conti, 28 Abdilgaard, 8 Ricci, 7 Cuni, 11 Pedrola, 24 Sekulov, 70 Narro, 20 Pafundi. All. Donati.

MODENA (3-5-2)

1 Chichizola; 77 Tonoli, 28 Adorni, 20 Nieling; 98 Zanimacchia, 8 Santoro, 16 Gerli, 18 Pyyhtia, 7 Zampano; 11 Mendes, 92 Defrel. A disp. 78 Bagheria, 22 Pezzolato, 2 Beyuku, 33 Cauz, 29 Cotali, 19 Nador, 4 Pergreffi, 23 Di Mariano, 6 Magnino, 17 Massolin, 5 Sersanti, 9 Gliozzi. All. Sottil.

