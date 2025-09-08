Sport

Samp, operazione Cesena: biglietti low cost e un Barak in più

Ripresa degli allenamenti a Bogliasco per i blucerchiati, impegnati sabato (ore 19,30) a Marassi contro i romagnoli. Serve il riscatto dopo due kappaò di fila
1 minuto e 33 secondi di lettura
di Marco Bisacchi

La Sampdoria è tornata ad allenarsi oggi a Bogliasco in vista della gara di sabato a Marassi (ore 19,30) contro il Cesena. Forse la prima vera partita chiave della stagione per i blucerchiati e per il tecnico Massimo Donati dopo le prime due sconfitte consecutive in campionato contro Modena e Sudtirol. Serve sbloccare lo zero in classifica. Serve insomma cambiare marcia in modo deciso.

Come si cambia

Tra le novità più attese c'è di sicuro l'innesto last minute Barak: il centrocampista 30enne arrivato in prestito dalla Fiorentina nell'ultimo giorno di mercato può dare qualità ed esperienza, tra mediana e attacco, alla formazione doriana. Bisognerà capire però - non un dettaglio da poco - come Donati intenderà giocare questa e le prossime partite, visto che il modulo in queste prime settimane della stagione è cambiato spesso (da 3-5-2 a 4-2-3-1 sino al 4-3-3 visto a Bolzano) con risultati tutt'altro che convincenti. Si attende anche il ritorno di Pafundi e Cherubini dalla nazionale Under 21: anche loro - insieme a un Pedrola in fase di rilancio - sono chiamati a dare qualcosa di più a questa nuova Sampdoria. 

Il fattore pubblico

Una Sampdoria che potrà contare sui 20.392 abbonati (ancora una volta i blucerchiati sono davanti a tutti in Serie B per numero di tessere) e su un fattore Marassi che potrà essere ancora più pesante con la vendita dei biglietti per la partita singola. Prezzi in discesa rispetto alla gara col Modena, quando un biglietto dei distinti era stato messo in vendita a 40 euro (probabilmente anche per invogliare gli indecisi ad abbonarsi): oggi lo stesso tagliando per Samp-Cesena viene a costare 30 euro. Prezzi popolari anche per la gradinata Nord dove il tagliando intero costa 15 euro. 

