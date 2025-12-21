"Faccetta nera" al Luna Park: scoppia la polemica a Sanremo

Polemica a Sanremo, dove al luna park è stata diffusa 'Faccetta nera' in una delle attrazioni presenti. A denunciare l'episodio è stato il giudice, da poco in pensione, Paolo Luppi, che ha scritto: "Crescere, obbedire, combattere. E morire. Magari in Russia, insieme alla nuova Wehrmacht. Questo accadeva ieri, vergognosamente, al lunapark di Sanremo", in un video diventato virale nel giro di pochissimo.

Le scuse dei gestori

"Chiediamo scusa per quanto accaduto – hanno detto i gestori dell’attività –. Abbiamo provveduto a rimuovere la canzone, inserita per sbaglio nella playlist della giostra da un ragazzo giovane che lavora per noi e che nemmeno conosce il suo significato".