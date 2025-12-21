Cambio di sesso per ragazzo di 13 anni, è il più giovane d'Italia ed è spezzino

Riattribuito, su richiesta dei genitori, il sesso anagrafico per un adolescente di 13 anni che vive in una delle province liguri, alla Spezia. Si è concluso così l'iter iniziato nel 2021 per Giulio (nome di fantasia, ndr), nato con un corpo femminile che non gli apparteneva. La storia è stata raccontata dal Resto del Carlino e dal Corriere della Sera.

Ad accorgersene per prima è stata la sorella gemella

Sarebbe stata la sorella gemella a intuire per prima che Giulio cresceva assieme a lei sviluppando tratti di mascolinità. Giorno dopo giorno lo ha visto diventare se stesso, al di là della sua identità di genere anagrafica, femminile all'atto di nascita. "E per la sorella, come è stato anche per la madre e poi per il padre - scrive il Resto del Carlino - è stato naturale riconoscerlo proprio come lui stesso si è riconosciuto: un bambino". Adesso, grazie a una sentenza del tribunale della Spezia che ha disposto la rettifica dell'atto di nascita, lo Stato lo riconosce per quello che è, un maschio. È il più giovane in Italia ad aver concluso il percorso di transizione di genere da femminile a maschile.

La sentenza del tribunale della Spezia

Il tribunale, considerando "il percorso psicoterapico seguito con costanza, le terapie ormonali praticate con successo e la matura gestione del disagio sociale conseguente al processo di cambiamento" ha accolto il ricorso presentato alla Procura dai genitori assistiti dall'avvocato viareggino Stefano Genick, "nella convinzione che (l'adolescente) abbia maturato una piena consapevolezza circa l'incongruenza tra il suo corpo e il vissuto d'identità come fino ad ora sperimentato", così "da consentirle di concludere, altrettanto consapevolmente un progetto volto a ristabilire irreversibilmente uno stato di armonia tra soma e psiche nella percezione della propria appartenenza sessuale".