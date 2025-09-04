Sampdoria, due sabati a Monza e Bari. Con l'Entella di venerdì sera

La Lega di Serie B ha reso noti anticipi e posticipi della Sampdoria da qui a inizio novembre. Ecco tutti gli impegni dei blucerchiati, che torneranno in campo sabato 13 settembre a Marassi (ore 19,30) col Cesena in un impegno che era già programmato. Queste le altre gare delle prossime settimane - nel dettaglio - per la squadra di Donati.

4.a Monza vs Sampdoria (sabato 20 settembre, ore 17.15)

5.a Bari vs Sampdoria (sabato 27 settembre, ore 19.30)

6.a Sampdoria vs Catanzaro (mercoledì 1° ottobre, ore 20.30)

7.a Sampdoria vs Pescara (domenica 5 ottobre, ore 17.15)

8.a Virtus Entella vs Sampdoria (venerdì 17 ottobre, ore 20.30)

9.a Sampdoria vs Frosinone (sabato 25 ottobre, ore 15.00)

10.a Empoli vs Sampdoria (martedì 28 ottobre, ore 20.30)

11.a Sampdoria vs Mantova (domenica 2 novembre, ore 19.30)

12.a Venezia vs Sampdoria (sabato 8 novembre, ore 19.30)

Romagnoli, Altare e Girelli fuori lista

Due difensori di grande esperienza ma reduci da un doppio lungo infortunio e ancora alla caccia della migliore condizione - Romagnoli e Altare - sono fuori dalla lista dei calciatori utilizzabili dalla Sampdoria nel campionato di B dopo la chiusura del mercato. Fuori lista anche Girelli, centrocampista che i blucerchiati non sono riusciti a piazzare in uscita. Un triplo taglio reso necessario dai tanti giocatori in rosa, anche se la squadra - che non è riuscita in extremis a chiudere per un rinforzo in attacco (il mancato obiettivo De Luca peraltro a sua volta è fuori lista con la Cremonese) - avrebbe avuto probabilmente bisogno di ulteriori rinforzi. A livello numerico però i giocatori sono tanti e le alternative non mancano per Massimo Donati, che ora dovrà essere bravo a trovare la fisionomia giusta alla nuova squadra. Primi allenamenti a Bogliasco per i neoacquisti Barak, Coubis e Hadžikadunić.

