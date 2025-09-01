Colpo a sorpresa della Sampdoria: Barak ad un passo e si punta a Belotti

Il colpo a sorpresa dell'ultima giornata di mercato per la Sampdoria è Antonino Barak. Accordo in chiusura per il trequartista, 30 anni, della Fiorentina. Ex giocatore di Udinese, Lecce e Verona, nell'ultima stagione ha collezionato 22 presenze e 2 gol coi turchi del Kasimpasa. Un elemento di qualità che può aiutare i blucerchiati nel 4-3-3 su cui - non senza difficoltà - sta lavorando la squadra di Donati ancora a zero punti dopo due partite.

La Samp sta accelerando in queste ore anche per arrivare a un'intesa col Como per Andrea Belotti, 31 anni: l'attaccante potrebbe arrivare in prestito, serve un accordo sul pesante ingaggio (2,7 milioni) percepito dal giocatore. Resta vivo anche il fronte Giuseppe Caso: l'attaccante 26enne in questo momento non rientra tra i giocatori centrali del Modena. Potrebbero arrivare sia Belotti sia Caso in queste ultime frenetiche ore di mercato. Il Pescara starebbe facendo un tentativo per arrivare a Massimo Coda ma la Sampdoria non sembra intenzionata a cedere l'attaccante campano. Fase concitata di mercato in cui la Samp - soprattutto grazie ai movimenti sul mercato Italiano gestiti dal ds Andrea Mancini - prova a mettere una pezza sui tanti limiti che la squadra ha messo in evidenza in queste prime uscite stagionali. Definito in queste ore, grazie agli algoritimi del ceo danese Fredberg, anche l'arrivo del difensore bosniaco 27enne Hadzicadunic, prelevato dal Rostov.