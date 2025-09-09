Sport

Samp, l'appello della Federclubs: "Trasmettiamo l'amore alla squadra"

Sabato la sfida col Cesena: esordio di Barak, ballottaggio tra Cuni e Coda. Per l'attaccante campano domani a Milano la consegna del premio "Gentleman Fair Play" intitolato a Morosini
di Marco Bisacchi

Sampdoria-Cesena di sabato a Marassi (ore 19,30) è già il primo vero bivio della stagione per i blucerchiati e per il tecnico Massimo Donati, dopo le due sconfitte di fila con Modena e Sudtirol. "Uniti nel sostegno alla maglia nonostante un inizio difficile, siamo certi che i sampdoriani risponderanno con l'amore che sempre li ha contraddistinti, facendo di tutto per trasmettere questo sentimento a chi scende in campo con indosso i nostri colori" l'appello della Federclubs per aggiungere ulteriori presenza agli oltre 20 mila abbonati per la gara coi romagnoli. La tifoseria doriana insomma conferma l'appoggio alla squadra anche in una fase oggettivamente molto complicata - anche per la gestione societaria - della storia del club. Biglietti in vendita a prezzi popolari.

Le prove di Donati

Oggi nuovo allenamento mattutino per la Sampdoria. In attesa del ritorno degli azzurrini Cherubini e Pafundi (quest'ultimo oggi dovrebbe essere tra i titolari nella gara dell'Under 21 contro la Macedonia del Nord) per i blucerchiati stop per il neoacquisto Coubis: il difensore arrivato in prestito dal Milan è alle prese con un problema muscolare. Donati riflette sul modulo su cui puntare, dopo che in queste settimane si è visto il 3-5-2, il 4-2-3-1 e il 4-3-3. Per il ruolo di riferimento offensivo ballottaggio tra Cuni e Coda, con quest'ultimo favorito. Per Massimo Coda domani a Milano una serata speciale: riceverà il premio "Gentleman Fair Play" intitolato a Piermario Morosini. Curiosità intorno al probabile esordio di Barak, l'innesto last minute - tra centrocampo e attacco - dei blucerchiati sul mercato estivo.

