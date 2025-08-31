Sampdoria contro la bestia nera Sudtirol: Donati punta su Cuni

Sampdoria in campo alle 19 a Bolzano contro il Sudtirol per riscattare la sconfitta all'esordio col Modena ma anche per sfatare un tabù: negli ultimi due campionati i blucerchiati sono sempre usciti battuti dal "Druso", peraltro in partite segnate da arbitraggi discussi e da un clima da battaglia in campo. Il tecnico Donati potrebbe ancora cambiare modulo: dopo il 3-5-2 visto con lo Spezia in Coppa Italia e il 4-2-3-1 messo in campo col Modena oggi il vestito tattico potrebbe variare leggermente con un 4-3-3.

La principale novità dovrebbe essere l'impiego dall'inizio al centro dell'attacco di Marvin Cuni (preferito a Coda) supportato da Depaoli a destra e Cherubini a sinistra. A centrocampo prima da titolare per Abdilgaard, uno dei neoacquisti. Ballottaggio tra Bellemo e Jordan Ferri: quest'ultimo non è ancora al top della condizione. In difesa dovrebbero rivedersi Venuti e Ioannou sulle fasce. Panchina almeno inizialmente per Pedrola e Pafundi.

La probabile formazione

SAMPDORIA (4-3-3)

1 Ghidotti; 18 Venuti, 5 Riccio, 25 Ferrari, 44 Ioannou; 28 Abdilgaard, 14 Bellemo, 16 Henderson; 23 Depaoli, 7 Cuni, 10 Cherubini. A disp. 98 Coucke, 21 Giordano, 31 Vulikic, 39 Malanca, 4 Ferri, 8 Ricci, 33 Conti, 80 Benedetti, 9 Coda, 11 Pedrola, 20 Pafundi, 70 Narro. All. Donati.

Indisponibili: Romagnoli, Altare. Squalificati: nessuno. Diffidati: nessuno. Altri: Ravaglia, Papasergio, Diop, Malanca, Girelli, Casalino, Paratici, Forte.

Le ultime ore di mercato

Al di là dell'impegno di oggi a Bolzano sono ore di lavoro per la Sampdoria sul mercato. Dopo il tesseramento di Coubis - 21 anni, difensore in arrivo in prestito con obbligo di riscatto dal Milan Futuro (operazione complessiva da 200 mila euro con rivendita al 50% a favore dei rossoneri) - si attende un ulteriore rinforzo nella retroguardia da qui a domani sera, giorno di chiusura della sessione estiva. Tra i nomi caldi quello di Fellipe Jack, 19 anni, difensore italo brasiliano del Como (l'anno scorso 7 presenze in Serie A).

Possibili movimenti anche a centrocampo e soprattutto in attacco, in entrata e in uscita: tra i giocatori accostati ai blucerchiati ci sono il "Gallo" Belotti, il possibile ritorno di Manuel De Luca dalla Cremonese (autore del gol decisivo nella vittoria dei grigiorossi sabato col Sassuolo in A) e l'idea Ambrosino, attaccante di proprietà del Napoli (ieri è subentrato nel finale a Lucca nel match degli azzurri col Cagliari) l'anno scorso in prestito al Frosinone.

Iscriviti ai canali di Primocanale su WhatsApp, Facebook e Telegram. Resta aggiornato sulle notizie da Genova e dalla Liguria anche sul profilo Instagram e sulla pagina Facebook