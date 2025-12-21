Mangia e beve nel supermercato poi non paga, arrestato

È stato arrestato un uomo marocchino di 38 anni. Fermato per un furto in un supermercato del centro di Genova, gli agenti della polizia hanno scoperto che l'uomo era ricercato: a suo carico pendeva un ordine di carcerazione emesso dal Tribunale di Genova a seguito dell'aggravamento della misura cautelare della presentazione alla P.G.

L'uomo ha mangiato e bevuto ma non voleva pagare

Tutto è iniziato giovedì sera, quando i poliziotti sono stati chiamati in un supermercato di via Fiasella, in quanto il 38enne aveva consumato cibo e bevande all’interno e minacciato il commesso quando gli è stato chiesto di pagare. Gli agenti intervenuti, a seguito di accertamenti, hanno poi scoperto che l'uomo era pluripregiudicato per rapina, lesioni personali e furto e aveva a suo carico l'ordine di carcerazione.

Il 38enne è stato arrestato e portato in carcere a Marassi.