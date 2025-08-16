Sport

Sampdoria, Venuti out per lo Spezia. Cherubini si complica

Lunedì l'esordio dei blucerchiati in Coppa Italia. Mercato: ore calde per Pafundi e Rus
di Marco Bisacchi

Si avvicina l'esordio ufficiale di stagione per la Sampdoria, impegnata lunedì (ore 18,30) contro lo Spezia in Coppa Italia al Picco. Il tecnico blucerchiato Donati sta valutando le possibili soluzioni tattiche - con una difesa che potrebbe essere riproposta a tre come già visto nell'ultima amichevole col Pontedera a Bogliasco - e potrebbe affidarsi dall'inizio ai neoacquisti Henderson e Ferri a centrocampo. Qualche dubbio sull'impiego da titolare di Cuni (ballottaggio con Coda in attacco in un possibile 3-4-3) e dell'altro volto nuovo Victor Narro, che probabilmente partirà dalla panchina. Out Venuti per i postumi di una dolorosa botta a un piede (niente di grave comunque), curiosità intorno alla presenza almeno in corso d'opera di Pedrola (oggi per lo spagnolo una botta in allenamento ma nessun allarme) che può diventare l'arma in più per questa Sampdoria ancora in fase di costruzione.

Mercato: pressing su Pafundi e Rus

Sul mercato resta caldo il fronte Pafundi: il trequartista di 19 anni può arrivare in prestito dall'Udinese. Anche Rus, difensore rumeno del Pisa, resta nel mirino e potrebbe arrivare nel corso della prossima settimana. Si complica l'operazione Cherubini visti gli inserimenti di Monza e Bari: l'esterno sinistro non è stato comunque convocato da Gasperini per l'amichevole della Roma col Neom. Dunque Cherubini potrebbe alla fine uscire dalla Roma. 

