Gruppo di scout si perde sul monte Fasce, salvato dai vigili del fuoco

Paura per un gruppo di sei scout che nel tardo pomeriggio di ieri ha chiamato il 112 dopo che è calato il buio durante un'escursione sul monte Fasce. L'accompagnatore dei ragazzi, tutti tra i 14 e i 15 anni, ha deciso di chiedere aiuto dopo che, col calare della sera, non è più riuscito a trovare la strada per rientrare.

I soccorsi

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e il soccorso alpino, che sono riusciti a rintracciare il gruppo grazie anche al Gps del cellulare da cui avevano già rassicurato i ragazzi. Raggiunti ad Apparizione anche da due ambulanze, i giovani sono stati portati al pronto soccorso del San Martino per controlli di routine.