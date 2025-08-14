Sampdoria, Walker diventa rappresentante degli azionisti. Da oggi a Genova

Timeline



Sempre più centrale il ruolo di Nathan Walker nelle scelte e strategie della Sampdoria. Da oggi il manager inglese si trasferirà di fatto a Genova e assumerà la carica di rappresentante degli azionisti. In pratica Walker - già consigliere di fiducia dell'investitore di Singapore Joseph Tey (che a luglio aveva fatto visita al ritiro di Ponte di Legno) - sarà un collegamento anche in termini ufficiali tra la proprietà, il cda e i due ceo della società, ovvero Fredberg per la parte sportiva e Fiorella per quella amministrativa. Una carica che ufficializza un ruolo che Walker in sostanza già stava esercitando se si pensa che le ultime grandi scelte teniche - da quella di Massimo Donati allenatore a quella di Fredberg come ceo dell'area football - hanno visto l'ultima parola da parte sua.

Leoni, tesoretto verso Liverpool

Una Sampdoria che si sta affidando agli algoritmi anche sul mercato - come testimonia l'ingaggio di Victor Narro dalla Serie C spagnola - ma che deve dire grazie anche ai suoi uomini mercato più tradizionali e in primis al direttore sportivo Andrea Mancini per altri traguardi raggiunti in questi anni. Proprio in questi giorni l'ex blucerchiato Giovanni Leoni sta per essere ceduto dal Parma al Liverpool per una cifra intorno ai 35 milioni: su quella cifra la Sampdoria godrà di una percentuale del dieci per cento sulla rivendita, quindi circa 3,5 milioni.

Il giocatore era stato scoperto proprio da Mancini (all'epoca giocava nella Beretti del Padova) e portato alla Samp nel gennaio 2024, prima della successiva cessione (decisa però dal suo successore, l'ex ds Accardi) la scorsa estate al Parma per 3 milioni. In buona sostanza l'operazione Leoni ha portato o comunque porterà nelle casse della Sampdoria circa 7 milioni. Non una cifra da poco, considerato il momento complicato vissuto dai blucerchiati.

Un "tesoretto" che potrà servire ai doriani per raggiungere altri possibili obiettivi di mercato da qui ai prossimi giorni. Occhio soprattutto a Rus e Mattia Sala per cui la Samp sta trattando il prestito dal Pisa, sempre vivi i nomi di Pafundi (Udinese) e Cherubini (Roma). Coi giallorossi si torna a parlare anche del possibile ritorno di Darboe. Il tempo stringe: lunedì alla Spezia l'esordio in Coppa Italia per la squadra di Donati.

