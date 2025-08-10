Sport

Sampdoria, 1-0 al Pontedera in amichevole: decide Cuni

Segnali di crescita per i blucerchiati nel test di Bogliasco: esordi per Ferri e Henderson, si rivede Pedrola.
di Marco Bisacchi

La Sampdoria vince in amichevole a Bogliasco col Pontedera per 1-0. Decide un gol in avvio del neoacquisto Marvin Cuni, che infila da pochi passi dopo una girata di Depaoli che finisce sul palo, a seguito di una bella azione partita dai piedi di Jordan Ferri e rifinita di testa da Sekulov.

Passi in avanti dal punto di vista del gioco e della condizione fisica per la squadra di Donati, a otto giorni dall'esordio in Coppa Italia con lo Spezia. Marvin Cuni ha segnato il gol decisivo e ha sfiorato il raddoppio nella ripresa scheggiando la traversa dopo una triangolazione con Ferrari, giocando nel primo tempo al fianco di Sekulov e nella ripresa in coppia con Coda nel 3-5-2 sperimentato oggi da Donati (il terzo modulo provato finora dopo il 4-2-3-1 e il 4-3-1-2 visti nelle precedenti amichevoli).

Buona prova per Jordan Ferri all'esordio assoluto in maglia blucerchiata, da titolare: giocatore di qualità, ha agito da mezz'ala al fianco di Bellemo e Ricci in mediana. Nella ripresa si è visto per la prima volta anche Henderson, altro giocatore arrivato da pochi giorni a Bogliasco.

Nel complesso la Sampdoria - pur in una fase ancora di costruzione - è parsa in crescita rispetto al pareggio di pochi giorni fa col Novara. Una Samp che ha cercato l'aggressività sugli avversari, il recupero palla constante sugli avversari e i cambi di gioco da una parte all'altra. Nel finale un po' di minuti nelle gambe per Pedrola che è a caccia della migliore condizione. Almeno un paio di buone occasioni create dal Pontedera, prima con l'ex doriano Migliardi nel primo tempo e poi con Herculano (bella parata di Ravaglia) nel finale. 

Il tabellino

SAMPDORIA-PONTEDERA 1-0
MARCATORI
pt 7' Cuni.

SAMPDORIA (3-5-2)
Ghidotti (26' st Ravaglia); Riccio (24' st Diop), Ferrari (26' st Malanca), Vulikic (29' st Giordano); Depaoli (29' st Papasergio), Ferri (18' st Conti), Bellemo (26' st Girelli), Ricci (1' st Henderson), Benedetti (1' st Ioannou, 29' st Pedrola); Sekulov (1' st Coda), Cuni (18' st La Gumina). A disp. Casalino, Paratici. All. Donati.
PONTEDERA (4-2-3-1)
Vannucci; Perretta (33' st Paolieri), Pretato (1' st Corradini), Vona (18' st Tempre), Migliardi (18' st Pietrelli); Milazzo (18' st Gueye), Pietra; Vitali (33' st Tarantino), Scaccaborozzi (33' st Coviello), Polizzi (1' st Bassanini); Andolfi (18' st Herculano). A disp. Raffi, Biagini, Pietrelli. All. Innocenti.
ARBITRO
Dasso di Genova.

