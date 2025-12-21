Cronaca

Fiamme in una palazzina accanto ai binari a Pieve Ligure, brucia il sottotetto

Sul posto i vigili del fuoco e i carabinieri di Pieve Ligure
di Aurora Bottino

Paura nel pomeriggio di domenica quando un incendio è divampato, per cause ancora in fase di accertamento, dal sottotetto di una delle palazzine che si affacciano sui binari della stazione ferroviaria di Pieve Ligure. Si tratta dell'ex casa cantoniera di Pontetto, che ora accoglie diversi appartamenti. Sul posto, oltra ai vigili del fuoco, i carabinieri di Pieve Ligure.

I soccorsi 

L'intero immobile è stato sgomberato in via precauzionale, così come il traffico ferroviario è stato interrotto per permettere l'intervento dei pompieri. Ancora non è chiara la causa del rogo: a dare l'allarme è stata una residente che ha notato il fumo uscire dal tetto. La donna ha chiamato il 112 e ha poi avvertito i residenti della palazzina, tra cui molti anziani, per permettergli di uscire in sicurezza.

Sul posto anche il 118, con ambulanza e automedica. Intorno alle 17 i vigili del fuoco sono riusciti a spegnere le fiamme ed evitare che si estendessero ad altre abitazioni. La circolazione ferroviaria è ripresa sul binario 2.

