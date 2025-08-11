Sampdoria, buon impatto per Cuni, Ferri e Henderson. Ma servono rinforzi

Piccoli passi in avanti per la nuova Sampdoria. La vittoria di misura sul Pontedera in amichevole a Bogliasco non deve creare troppe illusioni, a una settimana dall'esordio di lunedì prossimo in Coppa Italia al Picco contro lo Spezia (ore 18,30), perché la squadra blucerchiata resta più che mai un cantiere aperto e ha bisogno ancora di diversi rinforzi un po' in tutti i reparti. E però i blucerchiati hanno dato segnali di crescita dopo il deludente pareggio col Novara di pochi giorni fa e soprattutto hanno messo in mostra i tre neoacquisti: Marvin Cuni ha trovato il suo primo gol con la Samp, a centrocampo il francese Jordan Ferri è stato protagonista di qualche giocata interessante e nella ripresa si è visto anche l'ultimo arrivato Liam Henderson, giocatore di tempra ed esperienza. Se si considera poi che si è finalmente rivisto nel finale anche Pedrola, protagonista di qualche dribbling e accelerazione delle sue, le note positive iniziano ad essere più di una.

Le prove tattiche

Certo, è ancora troppo presto per dare un giudizio su una squadra che resta in costruzione. Anche l'aspetto tattico non è da sottovalutare: il tecnico doriano Massimo Donati nelle prime due uscite amichevoli aveva puntato sul 4-2-3-1, poi col Novara aveva proposto un 4-3-1-2 mentre ieri si è affidato a un 3-5-2. Dunque, la valutazione è in corso anche da parte dello stesso allenatore. Contro il Pontedera comunque, forse anche per una condizione fisica in via di miglioramento, si è visto qualcosa di diverso: maggiore intensità e voglia di aggredire l'avversario, costante ricerca del cambio gioco sulle due fasce, qualche idea un po' più chiara nella gestione del pallone.

Mercato caldo

Il mercato sarà come sempre dirimente e in questa settimana si attendono ulteriori novità. Il nome più caldo resta quello di Luigi Cherubini: l'esterno offensivo (o trequartista) della Roma, 21 anni, resta vicinissimo. L'accordo coi giallorossi per il prestito è già stato trovato e il giocatore - salvo clamorosi colpi di scena - sarà a Bogliasco nel giro di pochi giorni. In difesa resta in prima fila Rus, rumeno del Pisa. Un po' più freddi gli altri rumors - da Andrea Carboni del Monza fino a Abdilgaard (Como), Pafundi (Udinese) e Mulattieri (Sassuolo) - che restano comunque sulla lista dei possibili obiettivi della Sampdoria. Molti anche i giocatori da piazzare in uscita: in rampa di lancia soprattutto Vulikic, Ricci e La Gumina.

