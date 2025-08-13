Sport

Sampdoria, visite mediche di Narro. E pressing su Pafundi

Primo giorno a Genova per lo spagnolo. I blucerchiati a caccia di altri rinforzi sul mercato in vista della gara di lunedì con lo Spezia in Coppa Italia
di Marco Bisacchi

Primo giorno a Genova per Victor Narro, ala destra spagnola di 26 anni prelevato dal Gimnastic di Tarragona (Serie C iberica): per il neo calciatore della Sampdoria visite mediche nel pomeriggio prima di firmare il contratto che lo legherà allas squadra blucerchiata. Un innesto fortemente voluto da Jesper Fredberg, neo ceo dell'area football del club, in base ai risultati degli algoritmi. Ora starà a Victor Narro dimostrare di avere le qualità giuste, in campo, per guadagnarsi un posto in squadra. 

La corte a Pafundi e Cherubini

Il mercato della Sampdoria non si ferma. Il fronte più caldo è ora quello relativo a Pafundi: il trequartista di 19 anni può arrivare in prestito dall'Udinese. Si tratterebbe di un'operazione promossa dal ds Andrea Mancini: il giocatore - diventato celebre per la convocazione nella nazionale azzurra dei "big" a soli 16 anni - piace anche all'Empoli ma il club blucerchiato sembra avere qualche metro di vantaggio. Resta caldo anche il fronte Luigi Cherubini con la Roma, esterno d'attacco di piede mancino di 21 anni, altro possibile innesto "manciniano" che l'anno scorso ha disputato un buon campionato in B con la Carrarese. Si attendono a breve novità sia in entrata sia in uscita per una Samp che ha bisogno anche di tagliare i giocatori ritenuti non più centrali nella squadra. 

I biglietti per Spezia-Samp

La Sampdoria scenderà in campo lunedì alle 18,30 sul campo dello Spezia nel primo match ufficiale di stagione in Coppa Italia. Sono 1471 i biglietti messi a disposizione per il settore ospiti riservato ai supporter doriani: vendita riservata ai soli possessori della "Samp Card". Prevendita attiva dalle 17 di oggi sino alle 19 di domenica sui canali vivaticket. Il giorno della gara - lunedì - non sarà possibile acquistare tagliandi per la partita. 

L'arbitro

L'arbitro di Spezia-Sampdoria sarà Zufferli di Udine. Assistenti: Barone di Roma 1 e Laghezza di Mestre.
Quarto ufficiale: Piccinini di Forlì. VAR: Mazzoleni di Bergamo. AVAR: Rutella di Enna.

