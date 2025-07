Sampdoria: otto gol ai dilettanti della Nuova Camunia

Prima amichevole stagionale per la Sampdoria che a Temù ha battuto 8-0 i dilettanti della Nuova Camunia (seconda categoria). I blucerchiati sono scesi inizialmente in campo con un 4-2-3-1: Ghidotti in porta, Venuti, Riccio, Ferrari e Giordano in difesa, Bellemo e Ricci in mediana, Sekulov, Meulensteen e Benedetti sulla trequarti, Tutino unica vera punta.

La squadra di Massimo Donati (l'allenatore al momento è l'unica vera novità aspettando rinforzi sul mercato) subito avanti con Sekulov, poi le reti di Bellemo, Benedetti, Tutino e ancora Sekulov. Nella ripresa molti cambi: reti di Leonardi, Forte e autogol di Viscarra.

Il tabellino

Sampdoria 8

Nuova Camunia 0

Reti: p.t. 2′ e 28′ Sekulov, 6′ Bellemo, 22′ Benedetti, 24′ Tutino; s.t. 5′ Leonardi, 19′ Forte, 36′ aut. Viscarra.

Sampdoria p.t. (4-2-3-1): Ghidotti; Venuti, Riccio, Ferrari, Giordano; Bellemo, Ricci; Sekulov, Meulensteen, Benedetti; Tutino.

Sampdoria s.t. (4-2-3-1): Tantalocchi (15′ Ravaglia); Depaoli, Diop (31′ Malanca), Vulikic, Ioannou; Conti, Casalino; Girelli (31′ Papasergio), Forte (31′ Paratici), Ntanda; Leonardi.

A disposizione: Scardigno, Vieira.

Allenatore: Donati.

Nuova Camunia (4-4-2): Mazzucchelli; Guzza, D. Bonomelli, Testini, Diop; Demurtas, S. Bonomelli, Pacchiotti, Turconi; Gatti, Mariotti.

A disposizione ed entrati nel corso della gara: Sandrini, Citroni, Zampatti, Rossini, Matti, Gennari, Aresu, Viscarra, N. Bonomelli.

Allenatore: Tonini.

Arbitro: Faye di Brescia.

Assistenti: Cattaneo di Seregno e Tinelli di Verona.

Note: recupero 0′ p.t. e 0′ s.t.; spettatori circa; terreno di gioco in buone condizioni.

Mercato: Vieira in panchina, Tutino in campo

Non era in panchina Coda (sovraccarico muscolare), non si è visto in campo Ronaldo Vieira - accostato sul mercato a un possibile passaggio al San José Earthquakes, nella Mls americana - mentre Tutino ha giocato dall'inizio nonostante i rumors su una trattativa in corso per il passaggio in prestito all'Avellino.

Paratici in tribuna

Sugli spalti di Temù era presente Fabio Paratici: l'ex dirigente di Juventus e Tottenham, nonché ex dirigente doriano, ha seguito il figlio Lorenzo Paratici, attaccante classe 2008 aggregato alla prima squadra a Ponte di Legno.

Messina contestato

I tifosi presenti a Temù pur sostenendo la squadra hanno ribadito la propria contestazione nei confronti della società: affissi anche in Val Camonica alcuni manifesti di forte critica con riferimento ad Alessandro Messina (in questi due anni consigliere del club e del presidente Manfredi), già comparsi la settimana scorsa a Bogliasco. Non era presente lo stesso Manfredi e non c'era neppure l'investitore di Singapore Joseph Tey, nonostante le indiscrezioni su un suo possibile blitz a Ponte di Legno.

