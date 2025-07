Sampdoria, 4000 abbonamenti in un giorno. E scatta il ritiro

La campagna abbonamenti della nuova Sampdoria - nonostante una stagione negativa alle spalle e una squadra ancora tutta da costruire - parte col piede giusto. In meno di 24 ore sono stati già staccate 4000 tessere tra i tifosi blucerchiati. La nuova campagna all'insegna del motto "Noi siamo noi" è stata promossa grazie a un video realizzato da Marco Ponti, già regista del film "La Bella Stagione" sullo scudetto '91, che ha subito riscosso consensi nell'ambiente doriano.

Via al ritiro di Ponte di Legno

Oggi per la Sampdoria i primi allenamenti a Ponte di Legno, dove la squadra di Massimo Donati resterà fino al 1 agosto. Domenica primo test con la Nuova Camunia a Temù, poi giovedì 31 luglio il successivo test amichevole con il Sant'Angelo. Per i blucerchiati - con molti giovani aggregati in rosa e l'assenza di Pedrola, La Gumina, Romagnoli e Altare attualmente indisponibili - si apre la fase falda della preparazione. Il neo allenatore blucerchiato è chiamato a dare continuità all'ultima fase della stagione scorsa quando la squadra era riuscita a centrare la salvezza al playout con la Salernitana. Ma quest'anno è necessario fare una stagione diversa, sicuramente più tranquilla, pur partendo - come ha detto lo stesso Donati due giorni fa - a "fari completamente spenti".

