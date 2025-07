Sampdoria: Fredberg nome caldo per il nuovo cda

La Sampdoria sta giocando due partite diverse. C'è quella in campo - col ritiro di Ponte di Legno e i primi allenamenti con Massimo Donati allenatore (domani alle 17,30 l'amichevole di Temù con la Nuova Camunia) - e c'è quella societaria. C'è attesa per l'assemblea dei soci in programma martedì (convocazione a Bogliasco ma potrebbe anche andare in scena via call) che dovrà ridisegnare il consiglio d'amministrazione del club. Verso la conferma il presidente Matteo Manfredi e l'ad Raffaele Fiorella, nonostante lo stesso Manfredi - che pur resta azionista e collettore finanziario della società - in questa fase ha un peso minore nelle scelte tecniche e sportive dove si fa sentire soprattutto la parola di Nathan Walker, il manager inglese che ha spinto per la scelta di Massimo Donati in panchina.

Molango da sostituire

C'è però da sostituire il dimissionario Molango e il nome caldo per l'ingresso del cda è quello di Jesper Fredberg, il neo ceo dell'area football che dovrà ridisegnare la squadra anche sul mercato da qui a fine agosto al fianco del ds Andrea Mancini. Il dirigente danese potrebbe dunque diventare il referente tecnico all'interno del cda. Attenzione comunque anche ad altri candidati, come l'avvocato Francesco De Gennaro, soprattutto se il cda dovesse passare tra tre a cinque membri. Al momento resta senza un ruolo almeno ufficialmente Alessandro Messina, in assoluto l'uomo più contestato dai tifosi in questa fase. Messina in questi due anni è stato un uomo di fiducia di Manfredi e nella scorsa stagione è stato protagonista - al fianco dell'ormai ex ds Pietro Accardi - di scelte sportive, nel suo caso anche a livello giovanile, che si sono rivelate fallimentari. Resta da capire se Messina avrà ancora un ruolo nella Sampdoria che verrà, se uscirà definitivamente di scena o se potrà continuare a gravitare sotto traccia nel mondo blucerchiato.

L'ombra di Tey

Tutto questo mentre al momento non viene confermata (nè smentita) la possibile presenza a Ponte di Legno, da qui ai prossimi giorni, dell'investitore di Singapore Joseph Tey che è alle spalle della proprietà. Tey - che in questi anni si è visto in rare occasioni allo stadio Ferraris - potrebbe salire in alta Val Camonica insieme a Walker.

Tifosi della Sud: sin it in a Bogliasco lunedì sera

Intanto lunedì sera alle 20,30 - alla vigilia del consiglio d'amministrazione - i gruppi della Sud hanno annunciato un sit in sotto la sede del club a Bogliasco. "Lunedì sera alle 20,30 vogliamo i tifosi sampdoriani a raccolta sotto la sede dell'Uc Sampdoria a Bogliasco. Sarà un modo per fare quadrato tra la tifoseria. Il presidio intende essere un segnale a chi oggi ha tra le proprie mani le sorti della Sampdoria" scrivono i tifosi della Sud che chiedono la fuoriuscita dal club di "chi non è degno e di chi ha gettato fango sulla nostra storia e identità". E ancora, scrivono i tifosi via social: "Troppo spesso in passato il nostro amore per la Sampdoria è stato fatto passare come accettazione di ciò che accadeva in società, soprattutto al vertice. La piazza è delusa, schifata. E noi per primi. Al termine della serata determineremo quella che sarà la rotta da perseguire per la Sampdoria e che cercheremo di recapitare e presentare al cda la mattina successiva".

