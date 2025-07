Sampdoria, seconda maglia ispirata a San Lorenzo. Ma il mercato è fermo

Le novità di stagione finora per la Sampdoria - oltre agli ingaggi del mister Massimo Donati e del ceo sportivo Jesper Fredberg - si contano sulle dita di una mano. Dopo la presentazione della campagna abbonamenti (oltre 5000 tessere staccate in due giorni) e della prima maglia blucerchiata, oggi è il giorno del lancio della seconda casacca. Se la prima divisa blucerchiata di stagione aveva preso spunto dalla fontana di piazza De Ferrari, questa seconda maglia richiama la Cattedrale di San Lorenzo. Un dettaglio (una scacchiera disegnata nel bianco con banda blucerchiata) che arricchisce la maglia.

Mercato fermo

La situazione resta però di stallo sul mercato, dove si attendono ancora i primi movimenti in entrata e in uscita. Da qui a giovedì prossimo, 31 luglio, la priorità è quella di ridurre il monte ingaggi: l'investitore Tey di Singapore - che ha garantito circa 25 milioni in questa fase per le scadenze più immediate e che nei prossimi giorni potrebbe salire a Ponte di Legno - sarebbe comunque pronto a coprire in camera di compensazione anche le garanzie su eventuali surplus rispetto al tetto salariale (9 milioni) della Serie B.

Le prime amichevoli

Per Ronaldo Vieira (che ha mercato nella MLS americana) ieri e oggi lavoro a parte per un sovraccarico muscolare, assente Depaoli per permesso famigliare. La Sampdoria in questo ritiro di Ponte di Legno giocherà domenica contro la Nuova Camunia a Temù (ore 17,30) e poi giovedì contro il Sant'Angelo sempre a Temù, alla stessa ora. I blucerchiati poi dovrebbero giocare tra successive gare amichevoli a Bogliasco, a porte chiuse: il 6 agosto col Novara, il 10 agosto col Pontedera, l'11 agosto col Sestri Levante. Primo match ufficiale lunedì 18 agosto con lo Spezia in Coppa Italia al Picco (ore 18,30), esordio in campionato nel week end del 22/24 agosto. Il calendario del campionato di B sarà sorteggiato mercoledì a Mantova.

Pirlo riparte dagli Emirati Arabi

Intanto Andrea Pirlo - il cui contratto con la Sampdoria è scaduto lo scorso 30 giugno - ha trovato un nuovo ingaggio e riparte dagli Emirati Arabi, dove allenerà lo United Fc a Dubai, nella seconda divisione del calcio emiratino. Una squadra in cui Pirlo ritroverà peraltro un ex blucerchiato come Adrien Silva, che giocò a Genova dal 2020 al 2022 con Claudio Ranieri allenatore in Serie A.

