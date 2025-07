Punto dalle vespe, muore per shock anafilattico

Un uomo di 68 anni è morto in seguito di uno shock anafilattico causato dalla puntura di una o più vespe. Il fatto è avvenuto a Ceriana nell'imperiese poco prima delle 16 in una zona di campagna lungo la strada provinciale 55.

I soccorsi

Immediato sul posto l'intervento del personale sanitario con l'automedica e la croce verde di Arma. Era stato allertato anche l'elicottero. Ma per l'uomo non c'è stato nulla da fare. E' morto sul posto. Sul luogo della tragedia sono giunti anche i carabinieri per le ricostruzioni del caso.

La ricostruzione dell'accaduto

In base alle prime ricostruzioni dell'accaduto sembra che la vittima si trovasse nei pressi della propria abitazione quando ha scoperto un nido di insetti, a quel punto l'uomo è stato aggredito e probabilmente a causa di un'allergia ha accusato un malore risultato mortale.

