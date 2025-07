Sampdoria: mercato bloccato, Vieira verso gli Stati Uniti

Calma piatta o quasi sul mercato della Sampdoria che sta lavorando da alcuni giorni nel ritiro di Ponte di Legno. C'è un nuovo allenatore - Massimo Donati - ma la squadra è sempre quella dell'anno scorso, senza novità al momento in entrata e in uscita. Qualcosa può muoversi sul fronte Ronaldo Vieira: su di lui c'è la possibilità di un trasferimento nella Mls americana. Il centrocampista inglese, peraltro uno dei migliori nella fase finale della scorsa stagione e soprattutto nel playout con la Salernitana, potrebbe dunque essere il primo giocatore a fare le valigie. In questo momento la Sampdoria ha la necessità di tagliare il monte ingaggi, al netto dei circa 25 milioni garantiti dall'investitore di Singapore Tey per far fronte alle scadenze incombenti. L'obiettivo resta quello di far diminuire il tetto ingaggi a 9/10 milioni da qui a fine mese.

Il monte ingaggi da tagliare

Tra i giocatori che hanno maggiore mercato restano i nomi di Coda e Tutino, che piacciono rispettivamente a Pescara e Avellino: al momento però non si va oltre il semplice interesse. Nonostante un mercato che ancora non si sblocca e un vento di contestazione nei confronti della società (anche la Federclubs si è unita alle critiche dei gruppi della Sud nei confronti di Alessandro Messina, che almeno a livello formale non avrebbe in questa fase alcun ruolo nel club), il sostegno alla squadra e al neo mister Donati viene garantito: buona presenza dei tifosi blucerchiati in questi giorni a Ponte di Legno, già oltre 5000 gli abbonamenti staccati nei primi due giorni della campagna abbonamenti della Sampdoria "Noi siamo noi".

