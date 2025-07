A12, auto si ribalta in Toscana: gravissimo un genovese, amputato un braccio

Un genovese di 57 anni è ricoverato in gravissime condizioni all'ospedale Cisanello di Pisa a causa delle ferite riportate in un incidente stradale avvenuto nel pomeriggio sulla A12 all'altezza dell'uscita per Versilia.

Per cause ancora in fase di accertamento il mezzo su cui viaggiava con altre quattro persone si è ribaltato. Gli altri occupanti, tutti spagnoli, hanno riportato lievi ferite. Ad avere la peggio è stato proprio il conducente. Immediato l'intervento del personale sanitario. A l'uomo è stato amputato un braccio.

