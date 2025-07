Sampdoria: contestazione dei tifosi, martedì riunione plenaria

Le diverse anime del tifo sampdoriano si danno appuntamento martedì sera in una riunione plenaria con "l'obiettivo di ascoltare l'opinione di tutti e trovare una linea comune per portare avanti la contestazione a questa società" che - si legge - "continua senza pudore e senza rispetto a smantellare la nostra amata Sampdoria". Il comunicato via social è firmato dai Fedelissimi Sampdoriani, storico club di supporter doriani che annunciano l'appuntamento per "martedì 15 luglio alle 21 presso la sede del nostro club in viale Ansaldo 6F". Viene specificato che si tratterà di una riunione con "tutte le componenti del tifo blucerchiato" ovvero "dai vecchi ultras alla federazione, dai ragazzi della nord ai gruppi della Sud fino ai Praini, ai ragazzi di Bogliasco e a tutti coloro che hanno sempre avuto a cuore la Sampdoria".

Malcontento crescente

"Una fuga di notizie ha fatto sì che molti sampdoriani venissero a conoscenza dell'iniziativa prima ancora che potessimo comunicarla attraverso i nostri canali ufficiali, rendendo di fatto pubblica una riunione che inizialmente volevamo riservare a un numero più ristretto di persone. Ce ne scusiamo ma la responsabilità non è nostra - scrivono i Fedelissimi - detto questo non ci tiriamo di certo indietro e siamo pronti ad ascoltare l'opinione di chiunque abbia voglia di farsi sentire". Negli ultimi giorni non sono mancate iniziative e striscioni di contestazione dei tifosi doriani nei confronti dell'attuale proprietà del club, soprattutto a Bogliasco.

